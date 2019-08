JAKARTA - Gempita Nora Marten atau Gempi, putri semata wayang pasangan Gisella Anastasia dan Gading Marten, kembali mencuri perhatian netizen. Kali ini, bocah 4 tahun tersebut nampak memviralkan lagu milik Honne berjudul 'Location Unknown'.

Lagu milik Honne sendiri, pertama kali diketahui Gempita Nora Marten lantaran sang ayah gemar mendengarkan lagu tersebut. Saat tengah berada di mobil bersama ibunya, Gempi pun diketahui meminta Gisel untuk menyetel lagu tersebut.

"Tiba tiba di mobil request 'ma lagu gotta get back to you dong ma', Dan mama kebingungan karena ga tau itu lagu apa. Ternyata sering dengerin pas bareng papa Gading. Jadi langsung telpon papa @gadiiing nanya judulnya lagunya," tulis Gisella Anastasia, ibu dari Gempita Nora Marten pada keterangan video IGTV.

"Happy deh dia nyanyi nyanyi sampe sekarang repeat terussssss. Suka dia sama lagunya @hellohonne," sambungnya. Kelucuan Gempi tersebut, rupanya sampai terdengar ke telinga para personel Honne. Mereka bahkan sempat mengomentari kelucuan Gempi yang menyanyikan lagu mereka di akun Instagram milik Gisel. "So cuteeee," tulis hellohonne. Honne akan menggelar konser bertajuk Love Me / Love Me Not 2019 di Livespace SCBD pada 21 November 2019. Mengenai harga tiket konser HONNE, sudah dapat dibeli sevara online melalui di www.ismaya.com/tickets dan di www.hellohonne.com mulai harga Rp500.000 untuk kategori presale 1. Harga tersebut belum termasuk pajak sebesar 15%.