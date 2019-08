JAKARTA – Film bergenre horor, Makmum tayang sejak 15 Agustus 2019 di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Penayangan film yang dibintangi oleh Titi Kamal dan Ali Syakieb ini pun sontak menjadi gempar lantaran tersiar kabar seorang penoton yang mengalami kesurupan.

Hal ini diketahui dari unggahan akun Twitter @issarieffay. Akun tersebut mengunggah video detik-detik kejadian seorang penonton asal Malaysia, tengah kesurupan di dalam mobil usai menonton film Makmum. Dalam video tersebut, seorang terlihat kesurupan sambil menyanyikan lagu Malaysia Ulek Mayang, yang mistis bagi masyarakat setempat.

Pemilik akun @FayyanFreaks, yang merupakan pria kesurupan usai menonton film Makmum, itu pun akhirnya klarifikasi. “it's start happen when Imran nyanyi ulek mayang keep seru. Aku fobia dengan ulek mayang cos before this aku pernah kacau dekat PLKN Ayer keroh . Aku terbuai dengan alunan suara member aku,” ujarnya.

Utas soal kesurupan @FayyanFreaks sontak viral dan terdengar hingga ke Titi Kamal, bintang utama film Makmum. Ditanya soal hal tersebut, Titi enggan memberikan keterangan. "Takut ah, saya enggak mau komentar. Takut salah bicara malah," kata Titi Kamal kepada wartawan lewat telepon.

Film Makmum bercerita tentang sosok ghaib menghantui penghuni asrama. Film ini dibintangi oleh Titi Kamal, Ali Sakieb, Tissa Biani, Bianca Hello, Adila Fitri, Jajang C. Noer, Arief Didu, dan Misha Jeter.