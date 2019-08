JAKARTA - Iqbaal Ramadhan, personel Svmmerdose, menyebutkan bahwa kekacauan konser LANY di Jakarta bukan sepenuhnya kesalahan promotor. Sebagaimana diketahui, LANY semula dijadwalkan tampil dua hari namun akhirnya menjadi satu hari dengan dua jadwal.

Melalui Instagram Story-nya, Iqbaal membeberkan apa yang terjadi di belakang panggung. Bagi pemain film Bumi Manusia tersebut, pihak promotor telah melakukan hal terbaik agar konser tetap berlangsung.

Baca Juga:

Sarwendah Tulis Pesan Mengharukan untuk Betrand Peto, Netizen Menangis

Vanessa Angel Sebut Ruben Onsu Pernah Berselingkuh dengan Pedangdut

"Perlu diketahui kalau ini bukan 100% kesalahan promotor, promotor sudah melakukan apa yang harus mereka lakukan," tulis Iqbaal.

"Tetapi dari pihak LANY yang sulit sekali berkomunikasi dan banyak menyulitkan pihak promotor, sampai show harus mundur dan dibatalkan di hari pertama," sambungnya.

Beberapa riders yang diminta oleh LANY sebenarnya sudah dipenuhi oleh pihak promotor. Namun sayangnya secara tiba-tiba band asal Los Angeles itu meminta beberapa hal lain yang sulit ditemukan.

"Pihak promotor sudah memenuhi riders dan semua permintaan LANY, tapi di hari h tanggal 13, pihak Lany meminta hal-hal tambahan yang barangnya sulit didapat di Indonesia (bahkan sampe show kemarin pun masih tidak ada)," tuturnya.

Atas hal itu, Iqbaal Ramadhan meminta agar masyarakat untuk berhenti menyalahkan pihak promotor, Vizion Vibe. Meski berujung kacau, promotor masih bisa membujuk LANY untuk tampil dua show di satu malam.

"Jangan cuma bisa bilang only legends can do to show in night ketika mereka juga ikut andil dalam kesalahan ini dan juga harus sadar terjadinya 2 show in night ini juga karena promotor dan pihak-pihak lain yang membuat semua terwujud," imbuhnya

Baca Juga:

Ribut dengan Istri, Gilang Dirga Teriak hingga Tinju Pintu Kamar

Istri Ravi Bhatia Beberkan Perselingkuhan Suami dengan Gadis 19 Tahun





Diberitakan sebelumnya, awalnya pihak promotor Vizion Vibe mengumumkan jadwal konser mengalami keterlambatan karena masalah teknis dan kesehatan.

Namun, setelah beberapa waktu tak ada kejelasan, pihak promotor akhirnya membatalkan konser tersebut. Pihak promotor mengumumkan pembatalan konser hari pertama melalui akun Instagram mereka, @Vizionvibe.