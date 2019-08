JAKARTA - Iqbaal Dhiafakhri Ramadhan cukup kecewa dengan pembatalan sepihak bandnya, Svmmerdose, tampil sebagai band pembuka di konser LANY di Jakarta.

Svmmerdose sebenarnya dijadwalkan tampil sebagai band pembuka dalam konser LANY di Jakarta untuk hari pertama.

Iqbaal Ramadhan menyebut bahwa pembatalan Svmmerdose tampil terjadi secara sepihak oleh manajemen LANY.

Baca Juga: Batal Jadi Band Pembuka LANY, Iqbaal Ramadhan Tumpahkan Kekecewaan

Dalam curhatan panjangnya di Instagram Story, bintang film Bumi Manusia ini juga membeberkan bahwa pihak promotor sudah memenuhi segala permintaan dari LANY sebelum naik ke atas panggung.

"Pembatalan Svmmerdose pada show pertama (tanggal 13) dilakukan sepihak oleh management LANY yang akhirnya berujung pada tidak tampilnya LANY juga di hari pertama," tulis Iqbaal.

Dalam unggahan itu, Iqbaal juga membenarkan bahwa terjadi masalah teknis pada bagian listrik.

Namun ia menjelaskan sebenarnya listrik yang sudah disiapkan pihak promotor sudah memenuhi standar musisi internasional ketika hendak tampil di Indonesia.

Baca Juga: Iqbaal Ramadhan Absen di Gala Premiere, ABG Jogja Ungkap Kekecewaan

"Sejujurnya, kami merasa tidak diapresiasi dan merasa terjebak karena tidak pernah sama sekali diinformasikan hal ini jauh-jauh sebelumnya. Yang kami tahu di tanggal 13 pihak LANY ingin mencancel Svmmerdose secara sepihak," tuturnya.

Usai terjadi negosiasi panjang, Svmmerdose akhirnya diberikan kesempatan tampil sebagai band pembuka pada konser show kedua di tanggal 14 Agustus 2019.

"Rinrin pun naik panggung jam 21:20 dan membawakan 3 lagu dari album kami secara akustik. Sambutan dari penontonnya meriah, saya terharu dan bersyukur support yang diberikan dari team dan penonton sangat di luar ekspektasi saya," terangnya.

Baca Juga: Istri Ravi Bhatia Beberkan Perselingkuhan Suami dengan Gadis 19 Tahun

Iqbaal Ramadhan meminta agar publik berhenti menyalahkan pihak promotor Vizion Vibe karena sebenarnya ia tahu apa yang terjadi di belakang panggung.

"So please, STOP BASHING THE PROMOTOR AND THINK AGAIN BEFORE YOU PRAISE YOUR IDOL," tutupnya.