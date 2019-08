JAKARTA - Grup band asal Amerika Serikat, LANY, akhirnya menyapa penggemar mereka di Tennis Indoor Senayan, Rabu 14 Agustus malam setelah sebelumnya sempat tertunda. Saat tampil di show pertama, LANY tanpa 'disambut' Svmmerdose sebagai band pembuka.

Trio electro pop beranggotakan Paul Jason Klein, Jake Goss, dan Less Priest ini menggelar konser show perdananya dengan durasi sekira 75 menit dan total 16 buah lagu dibawa mereka.

LANY menggebrak konser Malibu Nights Tour 2019 dengan lagu Thick and Thin. Para penonton langsung disuguhkan beberapa lagu lain dari mulai Where The Hell Are My Friends hingga hits I Don't Wanna Love You Anymore.

Baca juga: Batal Jadi Band Pembuka LANY, Iqbaal Ramadhan Tumpahkan Kekecewaan

Setelah sembilan lagu, Paul akhirnya menyapa para penonton. "Kalian bernyanyi luar biasa di gedung ini. Aku tidak percaya akhirnya bisa melakukan ini," kata Paul.

(kem)