JAKARTA - Cathy Sharon mengunggah sebuah foto di akun instagram pribadinya, @cathysharon pada Sabtu (10/8/2019). Foto tersebut memperlihatkan Cathy dalam balutan one-shoulder dress hitam yang mengekspos bahu kanannya. Ekspresi wajahnya pun terlihat menggoda.

Lantaran unggahan fotonya tersebut, banyak netizen yang memberikan komentar. Mereka menilai bahwa penampilan ibu dua anak tersebut terlihat hot alias seksi.

Seperti @areiff94, yang menuliskan, "Foto hot kak cathy."

"Damn such a hottie," sambung akun @elizabethsantosa.

Youtuber Jovi Adhiguna pun tak ketinggalan ikut berkomentar. Melalui akun @joviadhiguna, ia menuliskan, "Cantik sekali."

Bersamaan dengan diunggahnya foto tersebut, Cathy menyisipkan caption tentang wanita yang bebas di akhir pekan.

"When it's the weekend be like because nothing in the world is more expensive than a woman who's free forthe weekend," tulis Cathy.

