JAKARTA - Marshanda tampil berani melalui foto yang ia unggah di Instagram pribadinya pada Rabu 7 Agustus 2019. Ibu satu anak itu terlihat mengenakan baju setelan berwarna kuning terang. Pakaian yang Marshanda kenakan tersebut cukup mengekspos bagian dadanya.

Sontak penampilan Marshanda dalam foto tersebut menuai beragam komentar dari netizen. Banyak yang menilai penampilannya terlampau vulgar. Bahkan di antaranya mengira Marshanda lupa mengenakan dalaman sebelum berfoto.

"Makin kesini makin berani aja pake bajunya. Dulu motivator kan ya?," tulis salah seorang netizen pemilik akun @ameliananst

"Cantik, tapi sayang terbukaaa..," tulis netizen lainnya @sariungu

Akun @inchapoeba berkomentar, "Kok belum pakai dalaman udah langsung foto, sih? nggak sabaran banget."

Bersamaan dengan foto yang diunggahnya tersebut ia menuliskan sebuah caption yang mengungkapkan pikirannya.

"More and more I experience a heightened awareness when I am about to write captions. Thoughts like.... Do my words come from a place of defending myself from a perceived coming attack? To explain my actions so I get approvals? Or do I share them to express gratitude? Or to send a real vibe to those in the same frequency as me? Sending them reminders of strength, love, and abundance? Do my messages come from a feeling of insecurity? Or anger? Is my mission to merely speak up my mind or to uplift and transform others," tulisnya.

Kabar selanjutnya datang dari Millendaru, keponakan dari penyanyi Ashanty. Seakan tak mau kalah dengan Marshanda, Millen juga ketahuan mengenakan pakaian yang vulgar.

Seperti foto yang diposting oleh akun gosip @nyinyir_update_official, pada Kamis (8/8/2019), Millen terlihat mengenakan kaus lengan panjang yang transparan. Bagian dadanya sangat terekspos.

Caption yang tertulis dalam foto tersebut adalah,"Wow dedek Millen gaes, makinn seksi yeyy".

Foto tersebut menuai banyak komentar. Banyak dari netizen yang tidak mempermasalahkan Millen berpakaian terbuka, karena pada kodratnya Millen memang seorang laki-laki.

Seperti pemilik akun @oktaxviand yang memberikan komentar, "Buka pun gapapa kali, kan laki."

Sementara netizen lainnya @r.a_sutrisno menuliskan, "Walaupun gak pake baju nggak dosa, kan bukan laki-laki."

"Ngapain ditutup, aurat juga bukan," tulis akun @pocong_seksi.