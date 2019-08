JAKARTA – Farhat Abbas akhirnya mengakui perbuatannya dengan membawa handphone ke sel Polda Metro Jaya adalah sebuah kesalahan. Ia pun menyesali perbuatannya dan meminta agar kasus tersebut berhenti sampai di sini.

“Alasan masuk itu karena rekaman saya, itu saja. Ya pasti merasa bersalah. Tolong jangan dipermalukan. Klien saya (sampai) masuk ke sel tikus. tempatnya saya intip itu seperti isolasi,” kata Farhat dalam tayangan Silet di RCTI pada Kamis, 8 Agustus 2019.

Namun terkait tudingan Farhat Abbas mengenai sebutan sel tikus, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menjelaskan jika tidak ada namanya sel tikus seperti yang dikatakan Farhat.

“Tidak ada sel tikus ataupun namanya kucing, semua sel dibuat layak untuk tahanan. Ruangannya sendiri punya kapasitas yang berbeda-beda, ada yang 4, 20 sama 50 orang, tergantung Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dir Tahti) menempatkan mereka,” tegas Argo.

Meskipun Farhat Abbas telah mengakui perbuatannya, namun itu tidak serta membuat Galih Ginanjar keluar dari sel isolasi. “Iya, sampai sekarang masih di dalam,” kata Farhat.

Dirinya pun belum mengetahui secara pasti kapan mantan suami Fairuz itu akan dibebaskan.

Pasalnya seperti pernyataan dari Argo Yuwono, yang punya kewenangan untuk menempatkan narapidana hanya Direktur Tahanan dan Barang Bukti (Dir Tahti) di lapas tersebut.

Di sisi lain Barbie Kumalasari sebagai istri Galih Ginanjar mengaku geram. Karena atas perbuatan Farhat, suaminya itu justru mendapat dampak buruk.

Untuk itu, bintang Bidadari ini berharap siapapun yang ingin menjenguk Galih, agar memperhatikan peraturan di lapas, sehingga nantinya tidak merugikan bapak satu anak itu di sana.

“Kalau sudah begini kan Galih yang ditegur. Untuk yang mau menjenguk Galih, tolong jangan bawa handphone. Kasihan kan mereka di dalam,” kata Barbie dalam tayangan Starpo Indonesia.