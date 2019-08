JAKARTA – Feby Febiola mengunggah foto kebersamaannya dengan putra dari penyanyi Petra Sihombing, Kiko. Foto tersebut dibagikan Feby melalui unggahannya di Instagram, Selasa (6/8/2019).

Dalam foto tersebut, Feby dan bayi Kiko tampak tengah berada di tepi pantai Batu Belig, Bali. Istri dari Franky Sihombing itu tampak menggendong bayi Kiko yang tak lain adalah cucunya.

Ekspresi bahagia pun diperlihatkan pasangan nenek dan cucu tersebut, tak terkecuali Kiko. Kiko yang menyandarkan badannya pada dada sang nenek sambung pun terlihat tersenyum sembari memperlihatkan gusinya yang baru ditumbuhi satu gigi.

Begitupun dengan Feby yang memperlihatkan senyuman lebarnya ke arah kamera. Feby tampak begitu menikmati waktu yang dia habiskan dengan sang cucu. Tak banyak yang disampaikan Feby dalam foto tersebut. Wanita 41 tahun itu pun hanya merasa sayang jika foto tersebut tak diunggahnya ke media sosial.

β€œTerlalu cute buat enggak dipost..😍 #babykiko,” tulis Feby Febiola dalalm unggahannya.

Sejak tiga jam dibagikan, foto tersebut pun disukai oleh lebih dari dua ribu pengguna Instagram. Puluhan netizen pun menanggapi foto tersebut melalui kolom komentar.

Sama seperti Feby, tampaknya netizen juga merasa gemas dengan foto pasangan nenek dan cucu itu. Mereka pun mengutarakan rasa gemasnya untuk Feby dan Kiko.

β€œAaaawww cute.. both of you!! (Aaaawww kalian berdua lucu),” ujar salah seorang warganet.

β€œCute Overload dua-duanyaaaa 😍😍😍😍,” tambah yang lain.

β€œGanteng banget ya, kak Feby πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ‘πŸ’“πŸ’“πŸ’“πŸ’“πŸ’“,” puji netizen lainnya.

Kiko sendiri merupakan putra pertama pasangan Petra Sihombing dan Firrina Aquila. Petra sendiri merupakan putra dari suami Feby Febiola, Franky Sihombing dari pernikahannya terdahulu dengan Luciana Nova Putong. Baca juga: Jatuh Bangun Seorang Cleaning Service Dibully hingga Raup Keuntungan Rp1,2 Triliun Dengan begitu, Kiko juga merupakan cucu dari Feby Febiola yang tak lain adalah ibu sambung dari Petra Sihombing. Meskipun sempat diterpa isu miring mengenai kerukunan antara keluarganya, namun Feby pun dapat memperlihatkan bahwa hubungannya dengan sang putra sambung baik-baik saja.