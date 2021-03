JAKARTA - Aktris Feby Febiola sempat berjuang keras untuk melawan penyakit kanker ovarium yang diidapnnya. Dengan penuh semangat dan rasa ingin sembuh yang kuat, istri dari Franky Sihombing tersebut kini perlahan-lahan mulai pulih.

Kendati demikian, melalui akun Instagram pribadinya, wanita 42 tahun itu meminta agar para pengikutnya tidak mendoakan agar dirinya segera sembuh. Tak hanya itu, ia juga mengimbau agar mereka tidak mendoakan penyakit tersebut diangkat dari tubuhnya. Kenapa?

"Setiap hari adalah kesempatan bagi kita untuk memulai yg baru. Musim yg baru. Lepaskan segala kepahitan dan penyesalan.. Mulai dengan semangat baru," tulis Feby Febiola pada keterangan fotonya.

"Guys, with all my respect..jangan bilang lagi.. Semoga cepat sembuh, semoga diangkat penyakitnya," pintanya.

Rupanya setelah menjalani operasi dan kemoterapi di 2020 lalu, kini kondisi Feby Febiola sudah dinyatakan pulih. Ia bahkan mengaku sengaja tidak meminta doa lekas sembuh dan lekas diangkat penyakitnya, lantaran dirinya memilih untuk didoakan bisa tetap semangat serta bisa menjadi manfaat bagi sesama.

"Karena aku udah pulih, sekarang adalah musim yg baru buat aku, musim yg disediakan Tuhan," jelasnya.

"Lebih baik katakan...semangat terus ya..tetap jadi berkat buat sesama... Doakan aku selalu, biar aku latihan terus untuk jadi manusia yg lebih baik dan memenuhi rancangan Tuhan akan hidupku. God bless us..," tutupnya.

Unggahan tersebut sontak langsung mendapatkan tanggapan dari netizen. Mereka bahkan langsung menuruti permintaan bintang film Meet Me After Sunset tersebut untuk menyemangati dirinya agar bisa selalu menjadi berkat bagi banyak orang.

"Smangat sehat dan terus jadi berkat," tulis mila_we. "Semangat terus ya Mbaaaa.. tetap jadi berkat buat sesama," tulis fificarmeliasidik. "Aku suka semangat ka Feby, selalu memberikan aura positif, semoga Tuhan selalu memberkati ka Feby tetap semangat dan selalu menebarkan kata2 positif yang menyemangati," tulis herlys_maryati.