JAKARTA – Penyanyi Jawa Didi Kempot tak hanya tenar di Indonesia saja, namun juga di luar negeri. Seperti di negara Suriname, Amerika Selatan, nama Didi Kempot pun menggema.

Bahkan, Didi Kempot pun mengungkapkan bahwa namanya lebih terkenal di Suriname dibandingkan di Indonesia pada tahun 1990-an. Hal tersebu diungkapkan pelantun lagu Cidro ini saat menjadi bintang tamu di saluran YouTube milik Gofar Hilman bertajuk Ngobam, Minggu (21/7/2019).

“Saya rekaman di label musik besar, tapi di sini (Indonesia) kurang populer. Anehnya, lagu itu dibawa ke Belanda dan Suriname tahun 1993 lebih laku dan antusiasnya luar biasa” kata Didi kepada Gofar Hilman.

Sejak saat itu lah, Didi Kempot tak hanya berkarier di Indonesia namun juga di Suriname. Bahkan, belum kurang dari satu tahun lalu, menurut sang asistn, Ige Ardian, Didi Kempot menggelar konser tunggal di Suriname.

“Bulan September 2018 menggelar konser tunggal dan disediakan 5.000 tiket itu sold out,” kata Ige kepada Okezone saat ditemui di Palmerah, Jakarta Barat (1/8/2019).

Kabar berikutnya datang dari Ivan Gunawan yang menangis haru dalam pelukan Ruben Onsu.

Lewat cara tersebut, Ivan pun mencurahkan rasa terima kasih kepada suami dari Sarwendah yang telah membantunya untuk menggelar konser bertajuk Ivan Gunawan Live on Stage Story of My Life.

"Dari Oma (Ruben Onsu) aku mau bilang say sorry and say thankyou," ujar Ivan Gunawan sembari memeluk sahabatnya seperti dikutip Okezone dari tayangan MOP, Sabtu (3/8/2019).

Beberapa saat, Ruben pun menngelus bahu Ivan Gunawan yang terus mendekapnya. Saat kembali mengangkat kepalanya, Ivan pun melontarkan kalimat candaan untuk mengembalikan perasaan bahagia para selebritis lainnya yang ikut terlibat.

"Kameraman dapet kan? Kadang zaman sosmed konten perlu ya," ujar Ivan Gunawan.

Seperti diketahui, Ivan Gunawan baru saja menggelar konser bertajuk Ivan Gunawan Live on Stage Story of My Live. Acara ini sekaligus sebagai penanda 15 tahun kiprah Ivan Gunawan di dunia entertain Tanah Air.

Konser ini dibantu oleh Ruben Onsu selaku promotor. Selain itu, konser ini juga menghadirikan sederet selebritis Tanah Air yang ikut mengisi acara.

"Ini merupakan pencapaian yang Allah titipkan untuk aku lewat Ruben. Jadi, semoga ini tonggak sejarah untuk happening (promotor) dan buat saya sendiri yang sudah 15 taun berkarier," ujar Ivan Gunawan.

Sementara itu, berita selanjutnya datang dari YouTuber Kimi Hime yang tampil dengan balutan kerudung di kepalanya. Meskipun menutup bagian kepala dan rambutnya, namun content creator gaming ini tetap mengenakan pakaian yang cukup terbuka.

Kimi Hime pun mengabadikan potretnya dalam sebuah foto yang kemudian dia bagikan ke Instagram, Sabtu (27/7/2019). Dalam foto tersebut, pemilik nama lengkap Kimberly Khoe itu mengenakan pakaian tanpa lengan berwarna putih yang dia lapisi dengan outer berwarna hitam.

Sementara itu, memaksimalkan penampilannya, Kimi Hime mengenakan kerudung biru yang menutupi sebagian besar rambut pirangnya. Kendati demikian, belahan dada Kimi Hime pun masih begitu terliahat.

“Kalo dipegang kenyal-kenyal lhooo... 😄,” tulis Kimi Hime dalam foto tersebut.

Hal ini lah yang memicu netizen untuk memberikan kritik pedas pada YouTuber yang belum lama ini ditegur oleh Kominfo lantaran videonya dituding mengandung unsur vulgar.

Berbagai komentar bernada kritikan pun diutliskan netizen di kolom komentar unggahan tersebut.

“Tolong enggak usah pakai hijab kalau mau buka-bukaan begitu,” ujar akun @d**lvn. Sementara itu, akun @d**s._s menegur sang YouTuber dengan menuliskan, “Hijab bukan buat mainan!”