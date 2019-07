JAKARTA - Aktris Tasya Kamila diketahui baru saja melahirkan anak pertamanya, Arrasya Wardhana Bachtiar, pada 13 Mei 2019 lalu. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut pun diketahui lahir dengan berat badan 3,4 kg dan panjang 49 cm di sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan.

Usai melahirkan Arrasya ke dunia, pelantun 'Libur Telah Tiba' ini kerap kali memposting perkembangan anaknya di media sosial. Sayangnya, beberapa netizen justru mengomentari dengan hal-hal negatif, bahkan tak jarang membuat Tasya sebagai ibu yang melahirkan Arrasya ke dunia merasa tak habis pikir.

"Di balik kegemasan si baby, ada mamanya yang tepok jidat baca komentar netijen," tulis Tasya Kamila pada akun Instagramnya.

"'Kak jidat anaknya lebar', 'Kak hidungnya si dedek dipencet2 dong biar mancung', 'Arrasya kurang gembul, masih kurus keliatannya'," tambahnya.

Istri dari Randi Bachtiar inipun mengaku berterima kasih dengan perhatian para netizen yang kerap kali memberikan komentar pada putranya. Akan tetapi, Tasya menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah jidat, hidung mancung, serta bobot badannya, melainkan kesehatan dan kebahagiaan putranya tersebut.

"Thx for ur concern, but my baby is healthy and happy," tulis tasya.

"And why in the world would anyone body-shame a baby?!," ujarnya.