JAKARTA - Pasangan artis Gisella Anastasia dan Gading Marten, diketahui hatelah resmi bercerai pada 23 Januari 2019 lalu. Perceraian keduanya diketahui sempat membuat publik jaget, lantaran pasangan yang telah memiliki satu orang anak ini, dikenal sebagai pasangan romantis dan jarang diterpa gosip.

Tampil di Hotman Paris Show, iNews TV, beberapa waktu lalu, Gisel akhirnya buka suara terkait alasan mengapa dirinya berpisah dari Gading.

Bukan lantaran ekonomi, Gisel justru mengaku dirinya kurang mengenal sosok suaminya, meski telah terlebih dahulu berpacaran selama kurang lebih 1 tahun.

"Kenapa sih lu cerai?," tanya Hotman Paris dalam tayangan Hotman Paris Show.

"Panjang. Kalau ekonomi jelas enggak, kita sudah terbiasa masing-masing dari dulu. Untuk orang lain (orang ketiga) enggak, lebih ke arah karakter dan pengenalan masa lalu. Panjang, pokoknya," jelas Gisel.

"Jadi kepribadian?," tanya Hotman lagi.

"Iya," jawab Gisel singkat.

Ibunda dari Gempita Nora Marten ini mengaku paham bahwa dalam agamanya, perceraian bukanlah sebuah hal yang dibenarkan. Ia bahkan mengaku menyesali tumpukan kesalahan yang akhirnya membuat nasib keluarga kecilnya bersama Gading Marten menjadi hancur.

Meski begitu, Gisel sadar bahwa hidup akan terus berjalan. Kini, ia pun telah memiliki sosok Wijaya Saputra atau Wijin, yang selalu siap mendampinginya untuk belajar dari kesalahan.

"Tapi kalau soal perceraian, Gisel juga bukan yang bilang itu benar. Di Alkitab juga sudah jelas bukan hal yang baik. Cuma memang kemarin kondisinya, ya pelajaran ya, buat Gisel pelajaran besaarrr sekali. Itu bukan hal yang baik. Dan sampai sekarang masih menyesali. Bukan menyesali cerainya, tapi menyesali kesalahan-kesalahan yang akhirnya numpuk," papar Gisel.

"Tapi dia (Wijin) selalu bantuin, kayak 'Ok, itu it's your past, enggak boleh hidup sama masa lalu, akan selalu enggak bisa baik. Jadi sekarang yang dilakukan adalah melakukan yang terbaik, yang bisa meminimalisir kesalahan, belajar dari kesalahan," pungkasnya.