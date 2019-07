JAKARTA - Pada 17 Juli 2019, Paramount Pictures resmi merilis trailer perdana film Playing with Fire yang diperankan pegulat John Cena. Video berdurasi 2 menit 20 detik itu, sebagian besar menampilkan aksi komikal Cena sebagai petugas pemadam kebakaran.

Saat bertugas memadamkan kebakaran di sebuah rumah, Jake Carson (John Cena) dan timnya bertemu tiga orang anak. Namun aksi penyelamatan itu malah membuat Carson harus menampung dan mengasuh sementara waktu ketiga anak tersebut. Dari sinilah petualangan Jake Carson dengan ketiga anak tersebut bermula.

Jangan berharap aktor 42 tahun itu akan terlihat sangar dengan tubuh berototnya dalam film ini. Karena seperti kata-katanya di awal trailer, Playing with Fire merupakan film komedi (yang sedikit) serius.

Sayang, trailer perdana film tersebut tak mendapat respons positif dari netizen. Akun Morning Star di YouTube menuliskan, “Bermain-main dengan bujet besar dan tokoh protagonis (John Cena) yang bahkan hampir tak terasa keberadannya.”

Sementara Declan Mangan mengatakan, “Trailer ini terlihat buruk. Terlalu bernuansa Nickelodeon. Oh, tidak! Apakah mereka mau membuat film Dora and Wonder Park?”

“Lagi, mereka memaksa seorang pria kekar berlakon sebagai babysitter dalam sebuah film. Apa kalian lupa, The Rock pernah bermain dalam The Tooth Fairy dan Vin Diesel dengan The Pacifier,” ujar akun CineMovie.

Meski banyak kritikan namun tak sedikit yang antusias dengan film tersebut. Akun Larry Marshall misalnya menuliskan, "Ini kenapa aku lebih menyukai John Cena sebagai aktor ketimbang pegulat. Karena dia bisa tampil di film Nickelodeon dan lebih dekat dengan semua anak di seluruh dunia. Kerja bagus, John!" Film komedi pertama John Cena ini dijadwalkan debut di bioskop pada November mendatang. Selain John Cena, Playing with Fire juga akan dibintangi oleh Brianna Hildebrand, Judy Greer, dan Dennis Haysbert.*