John Cena Bakal Pensiun dari WWE di Usia 50 Tahun

LOS ANGELES - John Cena mengungkapkan rencananya untuk pensiun dari World Wrestling Entertainment (WWE). Dia akan merealisasikan rencana itu sebelum berusia 50 tahun, 3 tahun mendatang.

“Tahun ini, aku berusia 47 tahun dan tak pernah merasa sehebat ini. Sebisa mungkin, aku ingin tetap berbagai passion yang sama dengan penggemarku dari atas ring,” katanya dikutip dari Entertainment Tonight, pada Kamis (25/1/2024).

Namun John Cena menyadari tak selamanya bisa tetap berada di atas ring. Karena itu, dia berjanji untuk tidak akan melewatkan momen untuk tampil di atas ring selama merasa sehat dan bugar.

“Saat ini, tubuhku sudah bilang, ‘Hei, semua ini harus sudah selesai sebelum usia 50 tahun ya’,” kata aktor Fast & Furious 9 itu menambahkan.