JAKARTA – Hanung Bramantyo sebagai sutradara Bumi Manusia memastikan proses produksi film garapan Falcon Pictures ini lancar. Hanung pun memastikan, para pemain harus bisa berakting dengan maksimal agar menghasilkan film yang berkualitas pula.

Salah satu korban tangan dingin Hanung Bramantyo adalah Iqbaal Ramadhan. Kala itu, Hanung menampar Iqbaal agar bisa menghasilkan emosi dan amarah yang mengebu-gebu. Iqbaal pun membenarkan hal tersebut.

Baca Juga:

Dalami Agama Baru, Salmafina Sunan Hafal 10 Hukum Taurat dan Lagu Rohani

Salmafina Sunan: Gue Kenal Tuhan Duluan sebelum Kenal Agamanya

Scene yang dimaksud adalah ketika Iqbaal sebagai Minke, harus bisa merasakan marah sekaligus kepedihan. Tamparan yang diberikan Hanung sebagai stimulasi untuk membangkitkan emosi tersebut.

“Akhirnya minta treatment mas Hanung supaya dapat sakit, sedihnya. Saya merasa butuh rasa sakit fisik yang sebenarnya," jelas Iqbaal dalam rilis yang diterima Okezone.

Awalnya Iqbaal hanya digoyang dan dilempar handuk, namun stimulasi itu rupanya tak kuat untuk membangkitkan rasa marah. Sampai akhirnya tamparan pun melandas ke pipi Iqbaal.

"Awalnya dipukul sama handuk, digoyang-goyang. Tapi abis take pertama saya merasa masih kurang puas. Saya bilang mas Hanung minta dipukul lagi. Akhirnya saya dipukul, saya berusaha memancing dengan bilang terus, pukul lagi mas. Sampai akhirnya ditampar. Abis itu langsung ke set, syuting langsung take dan ok. Rasanya nggak bisa diulang," sambung Iqbaal.

Baca Juga:

Vanessa Angel Julurkan Lidah di Mahal Challenge, Bikin Ngilu

Tamara Bleszynski Kenakan Bikini Hitam, Netizen Salfok ke Dadanya





Kendati demikian, Iqbaal pribadi tak marah atau dendam kepada Hanung Bramantyo. Semua itu adalah bentuk kerja keras agar menghasilkan akting yang makasimal dan dilakukan secara profesional.

Setelah itu kira saling memaafkan. Karena kita tahu tujuannya untuk film. Bagaimana hasilnya? Saksikan di film Bumi Manusia pada tanggal 15 Agustus 2019," pungkasnya.