LOS ANGELES - Spider-Man: Far from Home masih melanjutkan kedigdayaan dunia MCU. Dua minggu sejak perilisannya, film yang dibintangi Tom Holland ini masih perkasa di puncak box office Amerika.

Melansir Box Office Mojo, Senin (15/7/2019), Spider-Man: Far from Home mengumpulkan USD45,3 juta di pekan keduanya. Meski turun 51,1 persen dari minggu lalu, namun pendapatan tersebut cukup untuk menjaga Spider-Man: Far from Home di posisi tertinggi box office lokal.

Dengan tambahan USD45,3 juta, berarti Spider-Man: Far from Home telah memperoleh USD274,529,305 dari pemutarannya di bioskop Amerika dan Kanada. Menurut laporan CosmicBook News, jika ditambah dengan pendapatan internasional yang mencapai USD572,5 juta, maka film ini total telah meraup USD847,029,305 atau sekira Rp1,7 triliun.

Kembali ke box office Amerika, menyusul sebagai runner-up di bawah Spider-Man: Far from Home adalah Toy Story 4. Film ke-4 dari petualangan Woody cs tersebut berhasil mengumpulkan USD20,6 juta.

Menutup top 5 box office Amerika edisi 12-14 Juli, ada Crawl, Stuber, dan Yesterday. Crawl dan Stuber berhasil menjadi new entry pekan ini yang masuk ke daftar lima besar.

Crawl menduduki peringkat tiga dengan penghasilan USD12 juta. Sementara Stuber yang dibintangi oleh aktor Indonesia, Iko Uwais, bertengger di ranking empat dengan pendapatan USD8 juta. Sementara Yesterday yang pekan lalu ada di posisi tiga harus rela turun dua peringkat ke tangga kelima dengan pendapatan USD6,7 juta.

Berikut adalah daftar box office Amerika edisi 12-14 Juli 2019: 1. Spider-Man: Far from Home - USD45.3 juta 2. Toy Story 4 - USD20,6 juta 3. Crawl - USD12 juta 4. Stuber - USD8 juta 5. Yesterday - USD6,7 juta 6. Aladdin (2019) - USD5,8 juta 7. Annabelle Comes Home - USD5,5 juta 8. Midsommar - USD3,5 juta 9. The Secret Life of Pets 2 - USD3,1 juta 10. Men in Black International - USD2,2 juta