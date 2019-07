JAKARTA - Novel karya Pidi Baiq kembali diangkat ke layar lebar. Setelah Dilan 1990 dan, Dilan 1991, novel bertajuk Koboy Kampus kembali menjelma sebagai sebuah film dengan judul yang sama.

Film kerja sama 69 Production dan didistribusikan oleh MNC Pictures ini dapat dikatakan sebagai film biopik Pidi Baiq. Genre drama diusung dalam film yang diadopsi dari tulisan Pidi Baiq ini.

Lewat Koboy Kampus, Pidi Baiq bercerita mengenai caranya bersama The Panasdalam Bank mengkritisi pemerintahan Orde Baru melalui karya-karyanya. Bersama The Panasdalam Bank juga, Pidi membentuk Negara Republik Kesatuan The Panasdalam.

Budi Ismanto selaku produser dari 69 Production sempat tak menyangka dapat bekerja sama dengan Pidi Baiq dan MNC Pictures. Budi pun berharap bahwa kerja sama perdana ini dapat membuahkan hasil memuaskan.

"Kaget bisa bekerja sama dengan Pidi Baiq lewat film yang diangkat dari novelnya Koboy Kampus. Kami juga bangga dapat bekerja sama dengan MNC Pictures perusahaan yang luar biasa. Kita dari 69 Production mengucapkan terima kasih. Kami kaget film pertama yang diproduksi bisa berkolaborasi dengan MNC Pictures sebagai distributor," ujar Budi Iswanto dalam sesi Konferensi Pers peluncuran trailer, poster dan buku Koboy Kampus di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (4/7/2019).

