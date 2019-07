JAKARTA – Demi Lovato ikut menanggapi soal sindirian Taylor Swift terhadap manajernya, Scooter Braun. Demi membela sang manajer yang dinilainya merupakan seseorang yang baik.

Hal tersebut disampaikan Demi Lovato melalui unggahan di Insta Storiesnya, Senin (1/7/2019). Dalam postingannya, Demi seakan membantah apa yang dinilai Taylor terhadap Scooter Braun.

Baca Juga:

Fairuz A. Rafiq Tanggapi Tudingan Mantan Suami soal Gonta-Ganti Pasangan

Menitikan Air Mata, Fairuz A Rafiq Beberkan Konten Asusila Galih Ginanjar

“Saya sempat berurusan dengan orang jahat di industri (hiburan) ini, dan Scooter bukan salah satunya. Dia pria yang baik,” ujar Demi Lovato membuka tulisannya.

Bertolak belakang dengan penilaian Taylor Swift, pelantun lagu Tell Me You Love Me itu bahkan merasa diuntungkan dengan kehadian Scooter yang disebutnya sangat membantu. “Secara pribadi, aku bersyukur dia datang ke dalam hidupku ketika dia melakukan sesuatu untukku,” lanjut Demi Lovato.

Penyanyi 26 tahun itu pun meminta agar tak ada seseorang yang menghasut untuk membully Scooter. Hal tersebut lantaran dapat berimbas pada kebencian.

Lovato pun seakan terus berusaha membela sang manajer. Menurut wanita kelahiran Albuquerque, New Mexico, dia akan terus menjunjung kesetiaan terhadap timnya. “Kalian bisa mengejarku semau kalian, tapi aku akan selalu setia pada timku. Saya menghargai kesetiaan lebih dari kebanyakan orang di dunia ini dan jika nama saya akan dibawa ke dalam percakapan, saya akan membela diri saya sendiri dan orang-orang di tim saya,” pungkasnya. Baca Juga: Sophia Latjuba Unggah Foto Jadul Kenakan Swimsuit, Gading Marten Bereaksi Jessica Iskandar Foto Mesra dengan Richard Kyle, Netizen: Terlalu Nafsu Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Taylor Swift sempat curhat di akun Tumblr-nya. Pelantun lagu You Need To Calm Down itu melampiaskan kekesalannya terhadap Scooter Braun. Kekesalan tersebut berawal dari Scooter Braun yang membeli label rekaman Big Machine yang sebelumnya milik Scott Brochetta. Label itu sendiri menyimpan rekaman milik Taylor Swift sejak 9 tahun ke belakang tepatnya album Fearless hingga Reputation. “Ini Scooter Braun, yang sudah merundungku di media sosial saat aku berada dalam titik terendah. Kini dia akan memiliki semua musik yang pernah aku buat," tulis Swift dalam blog pribadinya.