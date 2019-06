JAKARTA - Katy Perry ikut terlibat dalam penggarapan video klip terbaru Taylor Swift. Berjudul 'You Need to Calm Down', keduanya nampak terlihat lucu saat mengenakan kostum burger dan kentang.

Dalam video klip tersebut, keduanya bahkan diketahui sempat berpelukan. Swift yang mengenakan kostum kentang goreng pun sempat mengabadikan momen kebersamaannya dengan Perry di akun Twitternya.

"A happy meal," tulis Taylor Swift dalam keterangan foto di akun Twitternya.

Baca Juga: Berdamai, Taylor Swift Peluk Gemas Katy Perry di MV Terbaru

Hentinya perselisihan antara Swift dan Perry tentu membuat para penggemar bahagia. Apalagi, dua idola tersebut kini terlihat semakin akrab.

Sebagaimana diketahui, perselisihan antara Katy Perry dan Taylor Swift telah berlangsung sejak akhir 2013 lalu. Hal tersebut terjadi lantaran penari latar Swift tiba-tiba pergi meninggalkan rangkaian tur bertajuk Red, demi bisa ikut dalam tur milik Perry. Akibatnya, keduanya diketahui saling sindir melalui sosial media serta dalam wawancara.

Akan tetapi, perselisihan tersebut diketahui telah berakhir usai Swift mengirimkan sepiring kue yang disampingnya bertuliskan 'Peace At Last'. Bahkan pelantun 'Last Friday Night' tersebut diketahui langsung mengunggah foto kue tersebut di akun sosial medianya.

(edh)