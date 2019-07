JAKARTA - Justin Bieber merespons kritikan pedas yang diarahkan Taylor Swift yang beberapa waktu lalu dibagikan pelantu lagu Begin Again itu dalam blognya. Bieber seakan meluruskan mengenai masalah sang manajer, Scooter Braun dengan Taylor Swift.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Minggu (30/6/2019), Justin Bieber terlebih dahulu mengucapkan permintaan maaf pada Taylor Swift.

Membela sang manajer, Bieber pun mengatakan bahwa Scooter Braun tak ada hubungannya dengan permasalahan tersebut.

"Saya harus jujur ​​meskipun itu tulisan saya dan postingan tangkapan layar dari percakapan Scooter dan Kanye yang mengatakan 'ada apa dengan Taylor Swift' dia tidak ada hubungannya dengan itu dan itu bahkan bukan bagian dari percakapan di semua aktualitas. Dia bahkan mengatakan kepada saya untuk tidak bercanda seperti itu," ujar Bieber dalan unggahan Instagramnya.

Baca Juga: Presiden UFC Konfirmasi Pertarungan Seru Justin Bieber dan Tom Cruise

Lebih lanjut, Bieber pun mengatakan bahwa apa yang dilakukan Tylor Swift kepada Scooter tak adil. Dia pun menanyakan apa tujuan wanita 29 tahun itu membuka cerita di sosial media.

"Sejak bertahun-tahun lalu, kami dapat mengomunikasikan perbedaan, rasa sakit, atau frustrasi kami. Jadi kalau kamu membeberkan ke media sosial dan membuat orang membenci Scooter tidak adil. Apa yang ingin Anda capai dengan memposting blog itu?," lanjut pelantun lagu Never Say Never itu.

Suami dari Hailey Baldwin itu pun seakan memberikan tawaran pada Taylor Swift untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Bieber pun berusaha untuk membuka komunikasi terhadap Taylor.

"Satu hal yang aku tahu adalah Scooter dan aku mencintaimu. Saya merasa satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik adalah melalui komunikasi," katanya

"Bully-an di sosial media tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Saya yakin Scooter dan saya akan senang berbicara dengan Anda dan menyelesaikan konflik, rasa sakit, atau perasaan apa pun yang perlu ditangani," lanjutnya.

Di akhir tulisannya, Bieber pun menilai bahwa apa yang dilakukan Taylor Swift sudah keterlaluan. Baca Juga: Jessica Iskandar Foto Mesra dengan Richard Kyle, Netizen: Terlalu Nafsu "Kami benar-benar menginginkan yang terbaik untukmu. Tetapi ketika Anda mencoba dan menodai seseorang, saya rasa itu sudah keterlaluan," pungkas Biber. Seperti diketahui sebelumnya, Taylor Swift membeberkan permasalahannya dengan manajer Justin Bieber di blog pribadinya. Taylor menyebut bahwa Scooter Braun telah mencuranginya. "Ini Scooter Braun, yang sudah merundungku di media sosial saat aku berada dalam titik terendah. Kini dia akan memiliki semua musik yang pernah aku buat," tulis Swift dalam blog pribadinya.