JAKARTA - Bams mantan vokalis 'Samsons' menggandeng sang mama, Desiree dalam proyek duet bertajuk Moon. Bams pun ternyata memiliki alasan tersendiri mengapa lebih memilih sang mama dibandingkan istrinya, Mikhavita Wijaya.

Menurut Bams, sang mama lebih memiliki kemampuan untuk olah vokal. Bahkan menurut ayah satu anak ini, bakat bernyanyinya dia dapatkan dari sang mama.

"Istri saya bukan penyanyi. Tapi mami bisa nyanyi. Kenapa ga sama istri, karena ibu saya bisa nyanyi. Selain itu juga lebih lucu saja kalau menurut saya dan lebih related buat saya berdua," ujar Bams saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Jumat (19/6/2019).

Sang mama yang juga memiliki selera seni yang tinggi pun menjadi seseorang yang enak untuk dijadikan teman berdiskusi.

"Saya kalo ngomong art sama seni ya sama ibu saya," tambah pemilik nama lengkap Bambang Reguna Bukit ini.

Bams dan sang mama kini telah merilis single perdana mereka yang bertajuk Will You Dance With Me. Menurut Bams, lagu ini sebenarnya dia ciptakan sejak lama yakni sebelum menikah.

"Ciptainya sebenarnya untuk istri saya. Tapi, ketika sekarang pengen duet, dan nuansanya memang dibikin big band, nuansa zaman dulu. Enggak mungkin kalau ajak mama tapi konsepnya kayak bikin lagu bareng Dipha Barus sama Wingky Wiryawan.

(edh)