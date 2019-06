JAKARTA - Beberapa hari lalu, Cinta Laura sempat menggegerkan dunia maya lantaran foto-foto syurnya tersebar melalui akun Instagram sang mantan kekasih, @soyfrankgarcia. Dalam foto-foto tersebut, Cinta Laura tampak berfoto dengan sang mantan kekasih.

Baca Juga: Siapkan Uang Ratusan Juta Untuk THR, Nikita Mirzani: Ada Dollar-nya

Setelah bungkam, kini Cinta Laura buka suara melalui unggahannya di Instagram. Dalam unggahan yang dibagikan pada Kamis, 6 Juni 2019 itu, pemain film Nanny Surveilance tersebut menuliskan kalimat bijak.

"Kadang-kadang kamu harus membiarkan hidup membalikkanmu, sehingga kamu dapat belajar bagaimana hidup yang benar. Tetap tersenyum bahkan saat berada di dalam mimpi terburukmu, karena tidak ada yang tahu apa yang sedang kamu alami," tulis Cinta dalam kolom keterangan.

Dalam waktu sekejap, unggahan tersebut pun mendapat respons dari para warganet melalui kolom komentar. Sebagian besar dari mereka menunjukkan dukungannya pada wanita berdarah Indonesia dan Jerman itu.

"Keep strong Cinta, tetap semangat kejar mimpi kamu to be Hollywood actress. Kamu enggak perlu kok klarifikasi apa-apa that's private things, next-nya lebih selektif pilih pasangan ya cantik," tulis lily_gmz90.

Kabar berikutnya datang dari suami Citra Monica, wanita yang beberapa waktu lalu digrebek bersama Ifan 'Seventeen' di sebuah apartemen. Pria yang diketahui bernama Tiyo itu berniat untuk membawa perkara tersebut ke jalur hukum. Hal tersebut diketahui dari sebuah percakapan di direct message yang tersebar di Instagram. Terlihat bahwa suami Citra Monica saling berbalas pesan langsung dengan seseorang yang tak dikenal. "Bagaimanapun saya sih percayakan semuanya ke penyidik polisi. Mereka belum selesai bekerja. Just wait and see. Dan kolom komen dan DM saya enggak saya tutup.. sedangkan mereka?? Intinya ada yang mereka takutkan," tegasnya. Dalam percakapan itu pula, pria yant berprofesi sebagai dokter tersebut beesikeras untuk menolak permintaan klarifikasi dari lawan percakapannya. Bahkan, menurut Tiyo, isi dari klarifikasi yang dilakukan oleh sang istri tidak benar adanya. "Memang jam 22 lebih. Mereka cuma berdua..mamanya lg tidur di rumah sy.. ada saksinya 2 asisten rumah tangga sy. Ga ada rekayasa.. karena dasar gerebek itu ada pelaporan polisi dulu.. dan gerebek pun didampingi polisi.. polisi ga mungkin ikut mendampingi klo rekayasa.. polisi juga punya aturan dan etika," jelasnya dalam screenshot percakapan yang dikutip Okezone. Sementara itu, berita selanjutnya datang dari pesinetron  yang mengaku tidur dengan seorang pria ganteng. Hal tersebut diungkapkan oleh Felicya melalui unggahannya di Instagram. Dalam sebuah postingan, Felicya Angelista memperlihatkan kebersamaannya dengan seseorang yang mirip dengan sang kekasih, Immanuel Caisar Hito. Keduanya tampak berpose di atas tempat tidur. Feli terlihat menyandarkan kepalanya pada bahu pria tersebut. Sementara, 'teman bobo'-nya itu menempelkan kepalanya pada kening pemain sinetron Dunia Terbalik tersebut. "Bobo sama cowok ganteng," tulis Felicya. Baca Juga: Soal Caesar Hito Ngamuk, Felicya Angelista: Itu Prank Kena Prank Rupanya, seseorang yang ada bersama Feli saat itu bukanlah seorang pria sungguhan. Dia, memakai aplikasi snapchat yang dapat mengubah wajahnya seperti seorang pria. Sosok itu sendiri adalah Clara Monica, adik perempuan Hito. Itulah sebabnya mengapa wajah seseorang tersebut mirip dengan Hito.