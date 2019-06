JAKARTA - Beberapa waktu lalu, foto-foto syur Cinta Laura diketahui sempat beredar di media sosial. Hal tersebut terjadi akibat ulah sang mantan kekasih Frank Garcia, yang dengan sengaja menyebarkan foto itu melalui akun Instagram pribadinya @soyfrankgarcia.

Sempat menghilang dan tak memberi klarifikasi apapun atas kabar yang beredar, pada Kamis 6 Juni 2019 kemarin, Cinta Laura nampak menuliskan sebuah kalimat bijak yang nampaknya ia tujukan untuk dirinya sendiri. Bahkan ia menuliskan kalimat tersebut melalui akun Instagram pribadinya.

"Sometimes you have to let life turn you upside down, so you can learn how to live the right side up. Keep smiling, even in your worst nightmare, because nobody knows what you're going through. (Kadang-kadang kamu harus membiarkan hidup membalikkanmu, sehingga kamu dapat belajar bagaimana hidup yang benar. Tetap tersenyum bahkan saat berada di dalam mimpi terburukmu, karena tidak ada yang tahu apa yang sedang kamu alami)," tulis Cinta Laura pada keterangan foto.

Unggahan Cinta Laura tersebut hingga kini telah disukai sebanyak 170 ribu lebih penggemarnya. Bahkan mereka nampak menyemangati pelantun Guardian Angel tersebut agar bisa tetap menggapai mimpinya.

"Keep strong cinta, tetap semangat kejar mimpi kamu to be hollywood actress. Kamu enggak perlu kok klarifikasi apa-apa thats private things, next nya lebih selektif pilih pasangan ya cantik," tukus lily_gmz90.

"Yaah queen, apapun yang terjadi kita akan selalu sayang dan support kamu dan Maaf lahir batin ya my queen," tulis narez1502 mengomentari postingan Cinta Laura.

