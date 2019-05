JAKARTA - Chris Hemsworth dan Tom Holland saat ini diketahui sedang berada di Bali. Keduanya tengah melakukan sesi promosi untuk film-film terbaru mereka. Chris untuk Men in Black International sedangkan Tom untuk Spider-Man: Far From Home.

Dalam beberapa foto yang tersebar di media sosial, keduanya sangat menikmati waktu di Pulau Dewata. Chris Hemsworth bahkan terlihat berfoto saat sedang meminum bir khas Indonesia.

Baca Juga:

Cornelia Agatha: Mau Peluk Zaenab, Saya Kasihan Sama Dia

Buka Puasa Bareng Sule, Naomi Zaskia: Jangan Minum Es, Nanti Kamu Batuk

Sementara itu Tom Holland sangat menikmati momen-momen di pantai. Ia bahkan tak jarang menerima ajakan foto bareng para penggemar di sana.

YouTubers Indonesia, Chandra Liow, mendapatkan kesempatan khusus untuk berkolaborasi dengan Tom Holland selama di Bali. Seperti diketahui, Chandra sebagai penggemar fanatik Marvel selalu mendapat kesempatan dalam setiap promosi film-film barunya.

Tom Holland sebelumnya telah mengumumkan bahwa dirinya mengadakan penawaran kepada para penggemarnya untuk terlibat dalam penggalangan dana yang dilakukan oleh yayasan milik keluarganya, The Brothers Trust.

Dengan menyumbang uang sebesar USD 10, penggemar bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan hadiah berupa menonton premiere Spider-Man: Far From Home langsung di Los Angeles pada Juli 2019.

Saat ini promosi MIB International yang diperankan oleh Chris Hemsworth dan Spider-Man: Far From Home masih berlangsung di Bali.

(aln)