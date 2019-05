SEOUL - Ma Dong Seok mengungkap fakta mengejutkan saat menghadiri acara Cannes International Film Festival bersama tim The Gangster, The Cop, The Devil. Pada acara yang dihelat Kamis (23/5/2019) itu, Ma Dong Seok menceritakan bagaimana ia menolak tawaran bermain di film John Wick: Chapter 3 - Parabellum.

Menurut cerita Ma Dong Seok, sutradara Chad Stahelski yang mengarahkan John Wick 3, menyukai caranya melakukan adegan laga. Sang sutradara pun menghubungi langsung Ma Dong Seok untuk memberikan tawaran bermain di seri ke-3 John Wick itu.

Sayangnya, Ma Dong Seok harus menolak tawaran emas untuk beradu akting dengan Keanu Reeves itu. Pasalnya, di saat bersamaan, dia sedang sibuk syuting film The Gangster, The Cop, The Devil.

"Sutradara John Wick 3 bilang dia suka adegan laga yang aku lakukan. Dia menonton film-filmku sebelumnya, dan kemudian menghubungiku. Tapi aku tak bisa bergabung (bermain di John Wick)," tutur Ma Dong Seok seperti dilansir Soompi, Jumat (24/5/2019).

Keberanian Ma Dong Seok melepas peluang apik berlaga di Hollywood untuk fokus bermain di The Gangster, The Cop, The Devil tak sia-sia. Pasalnya, film yang juga dibintangi oleh Kim Sung Kyu itu sukses di Korea.

Sejak dirilis pada 15 Mei 2019, The Gangster, The Cop, The Devil sudah ditonton lebih dari 2 juta penonton. Saat diputar di Cannes International Film Festival pun film ini mendapat standing ovation hingga 5 menit lamanya.

Di sisi lain, Ma Dong Seok masih memiliki kesempatan untuk melebarkan sayapnya ke ranah Hollywood. Pasalnya, saat ia dikabarkan tengah dalam negosiasi untuk bermain di film superhero Marvel Studios, The Eternals. Jika sampai kesepakatan tercapai, maka Ma Dong Seok akan berakting dengan Angelina Jolie.

Selain itu, The Gangster, The Cop, The Devil akan dibuat remake versi Hollywood. Ma Dong Seok telah dipastikan untuk bermain di versi remake ini. Nantinya, ia akan bermain bersama dengan Sylvester Stallone.

