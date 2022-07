LOS ANGELES - Lionsgate resmi merilis trailer perdana film John Wick: Chapter 4 di San Diego Comic-Con (SDCC), California, Amerika Serikat, pada 24 Juli 2022. Trailer berdurasi 1 menit itu menyuguhkan setting eksotis hingga aksi laga menegangkan.

Pada sekuel keempatnya, Jonathan ‘John’ Wick akan menghadapi musuh baru yang akan diperankan oleh Bill Skarsgard dan aktor laga ternama asal Hong Kong, Donnie Yen.

“Have you given any thought to where this ends? (Pernahkah kau berpikir bagaimana semua ini akan berakhir?” bunyi suara di awal trailer tersebut. Kemudian adegan beralih ke adegan kejar-kejaran mobil, adu pedang, hingga aksi laga lainnya.

Pada adegan berbeda, Laurence Fishburne si pemeran karakter Bowery King masuk sambil menenteng jas hitam milik John. Sambil mengangkat jas itu, dia bertanya, “Apa kau siap John?”

Sutradara John Wick: Chapter 4, Chad Stahelski dan Keanu Reeves memberi kejutan pada penggemar film yang hadir di SDCC. “Maaf kalau aku merusak pesta kalian. Mereka melemparku ke sini,” kelakar sang aktor.

Keanu Reeves kemudian menjelaskan proses penggarapan film tersebut. Dia mengaku, syuting dilakukan saat musim dingin di Berlin, Jerman. "Itu sangat dingin. Tapi menyenangkan bisa membawa John Wick syuting di luar negeri," tuturnya menambahkan. Film John Wick: Chapter 4 akan tayang di bioskop pada 24 Maret 2023 setelah ditunda dari jadwal tayang awalnya, 22 Mei 2022. Pandemi COVID-19 membuat Lionsgate menunda beberapa penayangan filmnya, termasuk film ini. Pada Agustus 2020, Lionsgate mengumumkan bahwa mereka sudah memproduksi sekuel keempat dan kelima John Wick sekaligus. Namun sejauh ini, distributor film itu belum mengumumkan jadwal tayang John Wick: Chapter 5.*