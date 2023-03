JOHN WICK: CHAPTER 4

Genre Film: Action

Produser: Basil Iwanyk, Erica Lee, Chad Stahelski, Keanu Reeves, Louise Rosner, David Leitch, Michael Paseornek

Sutradara: Chad Stahelski

Penulis: Shay Hatten, Michael Finch, Derek Kolstad

Casts: Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Rina Sawayama, Scott Adkins, Ian McShane

STLS: Dewasa, 17 Tahun Ke Atas

Durasi: 169 Menit

PH: Lionsgate

ABOUT THE FILM

Keanu Reeves kembali dalam salah satu peran khasnya di JOHN WICK: CHAPTER 4, sebagai pembunuh bayaran yang menemukan jalan untuk mengalahkan The High Table, sebuah dewan yang terdiri dari dua belas penguasa kejahatan yang mengatur organisasi paling kuat di dunia underground.

The High Table juga yang telah menempatkan hadiah jutaan dollar untuk kepala John Wick atas pembangkangannya. Demi mendapatkan kebebasannya, John Wick harus berhadapan dengan musuh baru dengan aliansi kuat di seluruh dunia yang mengubah teman lama menjadi musuh yang mematikan.

Hari baru akan tiba di dunia John Wick. Aturan baru, ide baru, dan manajemen baru, seperti yang dipersonifikasikan oleh pentolan sadis The High Table, Marquis de Gramont. Tapi sekarang, menang atau kalah, Wick punya jalan keluar: tantang Marquis dalam pertarungan tunggal.

Jika Wick menang, The High Table akan menepati janjinya dan Wick tidak lagi menjadi target operasi. Apa pun hasilnya, John Wick tahu bahwa dia telah meninggalkan kehidupan yang baik sejak lama.

Maulani Saririzky, Movie Promotion & Partnership Manager Cinema XXI mengatakan ini adalah gambaran dari film yang spektakuler.

“The most anticipated movie this year has arrived! Aksi tanpa henti sejak awal hingga akhir, Keanu Reeves beserta jajaran cast papan atas Hollywood seperti Donnie Yen, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Laurence Fishburne, Ian McShane, Rina Sawayama, dan Scott Adkins, menjadikan film ini menjadi tontonan yang luar biasa!”, ujarnya.

“Dapat dikatakan bahwa John Wick: Chapter 4 adalah film yang berbeda level jauh diatas dibandingkan film-film sebelumnya,” tambahnya.

John Wick: Chapter 4 tayang di Cinema XXI dan IMAX pada 22 Maret 2023, tiket dapat dibeli melalui m.tix, Tix ID dan Loket Bioskop.

Informasi lengkap mengenai lokasi, jadwal penayangan serta promo yang berlaku, bisa cek di aplikasi m.tix atau website www.21cineplex.com.

