MOVIE

Rina Sawayama Bakal Bintangi Spin-Off Film John Wick Bareng Donnie Yen

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 06 Mei 2025 |19:49 WIB
Rina Sawayama Bakal Bintangi Spin-Off Film <i>John Wick</i> Bareng Donnie Yen
Rina Sawayama Bakal Bintangi Spin-Off John Wick Bareng Donnie Yen. (Foto: Lionsgate)
A
A
A

LOS ANGELES - Rina Sawayama dipastikan membintangi spin-off film John Wick berjudul Caine. Dia akan menghidupkan kembali peran sebagai Shimazu Akira, karakter yang diperankannya dalam John Wick: Chapter 4 yang dirilis pada 2023. 

“Rina itu keren! Aku suka bagaimana dia mengembangkan karakter Akira dalam Chapter 4. Aku juga tak sabar dia kembali berhadapan dengan Caine,” ungkap Chad Stahelski, produser John Wick dikutip dari Variety, pada Selasa (6/5/2025).

Sawayama akan beradu akting dengan Donnie Yen dalam proyek spin-off tersebut. Aktor 61 tahun yang juga dipercaya menyutradarai film Caine tersebut antusias bisa kembali berkolaborasi sang aktris. 

Rina Sawayama
Rina Sawayama Bakal Bintangi Spin-Off John Wick Bareng Donnie Yen. (Foto: Lionsgate)

“Aku happy banget menyambut Rina Sawayama kembali dalam proyek ini. Sebuah kehormatan bagiku untuk mengangkat karakter luar biasa yang diperankannya dan membuat semua penonton terpesona,” tuturnya.

Antusiasme serupa juga diungkapkan oleh Adam Fogelson, Presiden Direktur Lionsgate Motion Picture Group. Dia mengaku senang karena Rina akhirnya setuju untuk kembali menghidupkan karakternya sebagai Shimazu Akira.

“John Wick: Chapter 4 memperkenalkan kita pada beberapa karakter menarik, termasuk Akira dan Caine. Kami antusias Rina kembali ke proyek ini karena Caine dan Akira memiliki urusan yang belum selesai,” kata Fogelson.

 

