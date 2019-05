JAKARTA – Ronal Surapradja tampak tak menghindari lokasi demo 22 Mei 2019 di depan gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat . Bahkan, Ronal sempat berswafoto dengan para aparat keamanan yang tengah berjaga-jaga.

Pria asal Bandung itu pun lantas membagikan foto tersebut melalui unggahan di Instagram pribadinya. Tak memperlihatkan ekspesi khawatir, Ronal justru tersenyum lebar sembari mengepalkan tangannya.

Pose yang ditunjukkan Ronal lantas diikuti oleh sejumlah polisi yang tengah duduk siaga. Para aparat tampak masih memasang ekspresi santai.

Menurut Ronal, momen tersebut terjadi ketika dirinya tengah menuju halte MRT Hotel Indonesia untuk pulang ke rumah. Pria berusia 41 tahun ini hanya memastikan bahwa kondisi di lokasi setempat aman.

“Yang lain menghindari, saya malah menghampiri. Saya hanya mau memastikan semua baik-baik saja sendiri, bukan forward dari orang lain. Peserta orasi, petugas mengawasi. Insya Allah aman,” tulis Ronal mengawali unggahannya.

Selain itu, Ronal juga menegaskan bahwa dirinya tak ada niatan ikut aksi demo dan lebih memilih untuk menemani sang anak belajar. “Itu jihad saya,” pungkas Ronal Surapradja.

Kabar berikutnya datang dari penyanyi muda Aaliyah massaid yang tengah mempersiapkan perilisan single terbarunya. Setelah tak aktif lagi di girl band Lollipop, kini Aaliyah pun memutuskan untuk bersolo karie seperti sang ibu, Reza Artamevia.

Single yang akan diluncurkan dalam hitungan hari lagi itu bertemakan tentang percintaan. Namun, putri Reza Artamevia dan mendiang Adjie Massaid ini mengatakan bahwa lagu barunya itu jauh dari kata Melow.

“Kebetulan enam hari lagi single aku rilis jadi can't wait for that journey to begin aja sih," ucap Aaliyah Massaid ditemui di Gala Premiere Film Aladdin, baru-baru ini.

Lebih spesifik lagi, lagu tersebut mengusung cerita cinta anak remaja. Tema tersebut begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari dara 17 tahun ini.

"Tentang cinta tapi ya enggak sedih sih, biasanya lagu zaman sekarang sedih, biasanya melow tapi ini enggak deh," tutur Aaliyah Massaid.

Sementara itu, kabar selanjutnya datang dari Ariel NOAH yang menjawab isu kedekatan dengan Laissti, seorang YouTubers yang beberapa waktu lalu mengajak Ariel untuk berkolaborasi.

Dalam video bersama Ariel tersebut, Laissti mampu menyita perhatian warganet lantaran dapat menyuapi sang vokalis NOAH ini beberapa jenis makanan tradisional Bandung. Hal tersebut pun membuat netizen, terlebih fans wanita Ariel, merasa iri terhadap wanita berambut panjang tersebut.

Pemandangan kedekatan Ariel dan Laissti ini membuat netizen bertanya-tanya mengenai status hubungan di antara mereka. Pelantun lagu Separuh Aku itu pun akhirnya menjawab kabar kedekatannya dengan wanita yang diketahui merupakan mantan kekasih Baim Wong tersebut.

“Laissti itu teman main PUBG saya. Mungkin sudah hampir setahun terakhir kami main PUBG bareng,” ujar Ariel seperti dikutip dari MOP channel di YouTube, pada Rabu (22/5/2019).

Lebih lanjut, bapak dari Alleia Ananta ini mengatakan bahwa bukan mereka berdua saja yang tegabung dalam game tersebut. “Kalau enggak salah ada 11 orang, termasuk Laissti. Ada juga teman-teman dari stasiun TV tempat dia bekerja,” imbuh Ariel.