JAKARTA – Dinar Candy tampak berfoto bersama gitaris band ‘Ungu’, Enda. Dalam foto yang dibagikan di Instagram pribadinya, Dinar dan Enda tampak begitu akrab, Senin (20/5/2019).

Dalam foto yang diambil di sela-sela syuting, Dinar yang mengenakan atasan hijau tampak menyandarkan badannya pada dada Enda. Sementara itu, Enda sendiri terlihat melemparkan senyuman manisnya ke arah kamera.

Dinar Candy tampaknya senang dapat terlibat dalam syuting yang sama dengan ayah dari penyanyi cilik Zara Leola tersebut. Bahkan, Dinar sampai menyebut Enda adalah sosok sexy daddy.

“Yeay shooting with sexy dad, @mr_enda_ungu,” tulis Dinar dalam kolom keterangan.

Unggahan tersebut pun seakan mampu mengundang para warganet untuk berkomentar. Selain memuji keseksian wanita yang berprofesi sebagai DJ itu, netizen pun mengingatkan Dinar untuk tak terlalu dekat dengan Enda.

“Jangan dekat-dekat mas Enda, bahaya itu. Nanti keluarganya hancur,” ujar salah seorang warganet.

“Awas lu (Dinar) ada bininya, diterkam nanti 😁,” sahut yang lain.

Kabar berikutnya datang dari istri Pasha ‘Ungu’, Adelia Wihelmina yang kembali menuai pujian dari para warganet. Pujian itu diberikan netizen lantaan Adel tampak akrab dan sangat menyayangi ketiga buah hati Pasha dari pernikahannya terdahulu dengan Okie Agustina.

Keakraban ibu dan anak-anak sambung itu terlihat dari unggahan foto yang dibagikan Adelia dalam Instagram pribadinya. Dalam sebuah foto, Adelia tampak berpose bersama Pasha, keempat putra putrinya serta tiga anak sambungnya, Kiesha, Nasha dan Shakiena.

Adel, Pasha serta ketujuh buah hati mereka tampak duduk di sebuah sofa panjang. Keramaian pun tergambar dari foto yang mayoritas memperlihatkan anak-anak tersebut.

Bukan hanya Adelia yang tampak menyayangi putra dan putri sambungnya, begitu pun dengan Kiesha, Shakiena dan Nasha yang tampak akrab dengan keempat adik mereka dari ibu yang berbeda. Seperti halnya Kiesha yang duduk sembari memangku putra Adelia.

Mengunggah foto keakraban dengan putra dan putri sambungnya, Adelia pun banjir pujian netizen. Mereka seolah melihat bahwa kasih sayang dan cinta yang diberikan Adelia terhadap Kiesha, Shakiena dan Nasha begitu tulus.

“Bukan banyak anaknya yang dilihat, tapi keharmonisannya.dan cinta kasih Adel kepada anak-anak sambungnya,” ujar salah seorang warganet.

Sementara itu, berita selanjutnya datang dari Marshanda yang tampak akrab dengan Nesya Nabila, istri Ben Kasyafani yang tak lain adalah mantan suaminya. Keakraban tersebut diperlihatkan wanita yang akrab disapa Caca ini saat menghadiri acara kelulusan sang buah hati, Sienna Ameerah Kasyafani.

Dalam sebuah foto yang diunggah melalui akun Instagram sang putri, tampak Marshanda dan Nesya berdiri berdampingan. Sementara itu, di tengah-tengah mereka juga terlihat si kecil Sienna yang mengneakan kebaya modern sebagai busana kelulusannya.

“Ibu (Marshanda) dan Mama (Inez) on my graduation day 💛,” tulis Marshanda dalam akun Instagram Sienna.

Sejak diunggah beberapa hari lalu, kini foto tersebut diramaikan oleh komentar para netizen. Tak sedikit yang kemudian memuji Marshanda yang tampak akrab dengan istri dari Ben Kasyafani.

“Proud of you dear ca (Marshanda) you have a beautiful heart 💕 i'm ur fans from Malaysia sejak dari dulu-dulunya lagi... Sienna mirip banget sma kamu...💕♥️,” ujar salah seorang warganet.

“Alhamdulillah bisa kompak dengan ikhlas semua. Semoga Allah selalu menjaga kekompakan kalian berempat,” sahut yang lain.