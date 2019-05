LOS ANGELES - Berakhir sudah dominasi Avengers: Endgame di box office Amerika. Setelah tiga pekan berkuasa, film garapan Russo bersaudara itu akhirnya harus mengaku kalah pada John Wick: Chapter 3 - Parabellum.

Memasuki pekan ke-4 di box office, Avengers: Endgame melorot ke posisi 2. Selama weekend kemarin, film pamungkas aksi Avengers itu 'hanya' mengumpulkan USD29,4 juta, turun 53,5 persen dari pekan sebelumnya.

Di sisi lain, John Wick: Chapter 3 - Parabellum yang baru debut langsung merangsek ke peringkat teratas dengan penghasilan USD57 juta. Angka tersebut dua kali lebih tinggi dari pendapatan film ke-2 di pekan pertama mereka.

Menurut chairman dari Lionsgate Motion Picture Group, Joe Drake, kesuksesan John Wick: Chapter 3 - Parabellum tak lepas dari komentar apik para penonton. Metode promosi dari mulut ke mulut antara penonton dinilai efektif dalam kesuksesan John Wick kali ini.

"Ini adalah review terbaik dari seri film ini. Kami percaya, metode word of mouth akan terus memacu kesuksesan film ini di seluruh dunia," kata Joe Drake seperti dikutip dari foxnews, Senin (20/5/2019).

Melengkapi top 5 box office Amerika Utara edisi 17-19 Mei 2019, ada Pokemon Detective Pikachu di peringkat 3 dengan USD24,8 juta, A Dog's Journey di posisi 4 lewat raupan USD8 juta, dan The Hustle di ranking 5 usai mengumpulkan USD6 juta di minggu debutnya.

Berikut adalah daftar 10 besar box office Amerika dilansir boxofficemojo:

1. John Wick: Chapter 3 - Parabellum - USD57 juta

2. Avengers: Endgame - USD29.4 juta

3. Pokemon Detective Pikachu - USD24,8 juta

4. A Dog's Journey - USD8 juta

5. The Hustle - USD6 juta

6. The Intruder (2019) - USD4 juta

7. Long Shot - USD3,4 juta

8. The Sun is Also a Star - USD2,6 juta

9. Poms - USD2 juta

10. Uglydolls - USD1,6 juta

