LOS ANGELES – Setelah 19 hari tayang, Avengers: Endgame masih betah di puncak box office Amerika Utara. Pokemon Detective Pikachu yang dirilis pada 10 Mei silam, bahkan tak mampu menggeser kesuksesan film tersebut.

Mengutip data Box Office Mojo, Avengers: Endgame menghasilkan USD63 juta (Rp908 miliar), periode 10-12 Mei 2019. Dengan begitu, film arahan Russo Brothers itu telah mengumpulkan USD723 juta (Rp10,41 triliun) sepanjang 19 hari penayangannya di Amerika Utara. (USD=Rp14.400)

Secara global, Avengers: Endgame telah menghasilkan USD2,4 miliar yang membuatnya naik ke peringkat kedua daftar ‘film terlaris sepanjang sejarah’. Sementara di puncak peringkat ada Avatar dengan pendapatan mencapai USD2,7 miliar.

Di peringkat kedua box office Amerika Utara ada film Pokemon Detective Pikachu yang mengumpulkan USD58 juta (Rp835 miliar) sepanjang akhir pekan kemarin. Ini menjadi awal yang baik, mengingat penghasilan film tersebut hanya selisih USD5 juta dari Avengers: Endgame.

Selain debut mulus di box office, film Pokemon Detective Pikachu juga meraih penilaian manis di Rotten Tomatoes dengan 63 persen tomat segar. Penilaian ciamik tersebut, menurut penonton, tak lepas dari akting memukau Ryan Reynolds sebagai Pikachu.

Setelah Avengers: Endgame dan Pokemon, posisi ketiga diisi oleh The Hustle yang meraih pendapatan sebesar USD13,5 juta (Rp194 miliar) pada minggu perdana penayangannya. Berbeda dengan Pokemon, film bergenre komedi ini justru mendapat 15 persen tomat busuk dari penonton.

Berikut adalah daftar 10 besar box office Amerika Utara sepanjang 10-12 Mei 2019.

1. Avengers: Endgame - USD63 juta (Rp908 miliar)

2. Pokemon Detective Pikachu - USD58 juta (Rp835 miliar)

3. The Hustle USD13,5 juta (Rp194 miliar)

4. The Intruder (2019)- USD6,6 juta (Rp95 miliar)

5. Long Shot – USD6,1 juta (Rp88,2 miliar)

6. Poms – USD5,1 juta (Rp73,6 miliar)

7. Uglydolls – USD3,9 juta (Rp56,4 miliar)

8. Breakthrough – USD2,4 juta (Rp35,5 miliar)

9. Tolkien – USD2,1 juta (Rp31 miliar)

10. Captain Marvel – USD1,8 (Rp26,1 miliar)

