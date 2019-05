JAKARTA – Mantan artis cilik Tasya Kamila baru saja melahirkan buah hati pertamanya, Arrasya Wardhana Bachtiar pada Senin 13 Mei 2019. Melahirkan buah cinta pertamanya dengan Randi Bachtiar, Tasya harus melewati bermacam perjuangan.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Tasya Kamila menunjukkan foto keluarga kecilnya yang kini sudah dilengkapi dengan kehadiran bayi Arrasya. Tasya dan Randi pun tampak bahagia dengan kehadiran malaikat kecil mereka.

Melengkapi unggahannya, pemain film Rumah Kentang ini menuliskan apa yang dia lalui sebelum persalinan berlangsung. Tasya yang mengusahakan kelahiran secara normal pun harus merasakan diinduksi hingga empat kali.

“Dari hari Sabtu udh ke rumah sakit diinduksi sampe 4x, saking lamanya di ruang bersalin sampe dpt gelar Ibu Lurah RS,” tulis Tasya mengawali unggahannya, Rabu (15/5/2019).

Empat induksi yang dijalani itu sayangya tak berhasil sehingga Tasya harus menjalani proses persalinan melalui operasi caesar. Akhirnya, proses persalinan pun berjalan lancar dan Tasya dapat bertemu dengan putra tercintanya.

“tapi semuanya worth it ketika bisa memeluk si baby 👶🏻💙 Every birthing journey is special and all of the struggles are worth it ❤️❤️ (Setiap proses kelahiran itu spesial dan semua perjuangan terbayarkan),” pungkas pelantun Anak Gembala ini.

Seperti diketahui sebelumnya, Tasya mengumumkan kelahiran anak pertamanya pada Selasa (14/5/2019). Untuk melahirkan bayi Arrasya, Tasya harus menginap di rumah sakit selama 3 hari dengan penuh perjuangan.

Bayi Arrasya lahir dalam keadaan sehat dengan berat badan 3,47 kilogram dan panjang 49 sentimeter. Tasya Kamila pun kerap kali membagikan foto sang bayi melalui unggahan di sosial medianya.

(edh)