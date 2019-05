LOS ANGELES – Disney dan Marvel Studios memang masih merahasiakan kapan Guardians of the Galaxy Vol. 3 akan dirilis. Setelah memboyong kembali James Gunn sebagai penulis naskah sekaligus sutradara, proses produksi film ketiga pasukan penjaga ruang angkasa ini tak lama lagi akan segera dimulai.

Meski teka-teki perilisannya belum terjawab, para penggemar sudah mulai memunculkan teori-teori untuk Guardians of the Galaxy Vol. 3. Dapat dimengerti, karena sekuel ketiga Guardians ini akan mengambil setting setelah pertempuran Avengers: Endgame.

Roger Wardell, pria yang pernah membocorkan detail di balik Avengers: Endgame mengungkapkan, Guardians of the Galaxy Vol. 3 akan menawarkan segudang plot dan twist baru. Salah satu yang paling mencengangkan tentu saja tentang masa lalu Drax (Dave Bautista) dan keluarganya.

“Dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3, Drax akan mendapatkan kejutan besar. Karena dia akan mengetahui bahwa anak perempuannya masih hidup,” kicau Wardell lewat Twitter.

Tak hanya itu, Rocket Racoon (Bradley Cooper) juga akan mendapatkan jatah cerita berbeda. Ia diceritakan, akan menemukan cintanya dalam film ketiga nanti.

Sementara itu Peter Quill alias Star Lord (Chris Pratt) kemungkinan besar akan tetap menyendiri setelah kematian Gamora (Zoe Saldana) dalam Avengers: Endgame. Uniknya, Peter justru menjadi semakin dekat dengan adik Gamora, yang tak lain adalah Nebula (Karen Gillan).

Film Guardians of the Galaxy Vol. 3 akan melanjutkan kisah setelah Gamora dikorbankan Thanos (Josh Brolin) untuk mendapatkan Soul Stone dalam Avengers: Infinity War. Gamora kemudian hadir kembali dalam Endgame dengan versi lama, jauh sebelum mengenal Peter.

Pada akhir cerita Endgame, Peter dan timnya dikisahkan kembali bersatu untuk melacak keberadaan Gamora. Kelompok mereka menjadi lebih lengkap dengan kehadiran Thor (Chris Hemsworth).*

(SIS)