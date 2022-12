LOS ANGELES - James Gunn kini menjadi dipercaya menjadi petinggi DC Studios. Kendati demikian, ia tetap dipercaya oleh sang kompetitor, Marvel Studios untuk menggarap penutup trilogi Guardians of the Galaxy.

Guardians of the Galaxy Vol 3 telah dirilis. Trailer Guardians of the Galaxy Vol 3 pertama kali hadir pada event Comic-Con Experience (CCXP).

Trailer teaser berdurasi hampir dua menit ini menawarkan gambaran tentang film. Video memperlihatkan tampilan baru para Guardians of the Galaxy, yang dipimpin oleh Peter Quill/Star-Lord yang akan memburu Gamora.

Penjaga Galaxy Vol 3 juga akan mengeksplorasi masa lalu Rocket dengan melihat Baby Rocket dan pengenalan Cosmo the Space Dog. Kemudian sosok yang ditunggu-tungu, Adam Warlock dan High Evolutionary muncul dalam video tersebut.

Guardians of the Galaxy Vol 3 dijadwalkan tayang perdana di bioskop pada 5 Mei 2023. Demikian seperti dilansir Hypebeast.

