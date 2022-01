JAKARTA – Selain Avengers, jagat sinema Marvel juga punya satu tim superhero yang penuh dengan orang-orang nyentrik gemar berkelakar: Guardians of the Galaxy. Meski menjadi tim favorit banyak fans, rupanya para Guardians dikabarkan akan berpisah di akhir film ke-tiganya nanti.

Pertama diperkenalkan di tahun 2014, Guardians of the Galaxy adalah tim superhero luar angkasa yang terdiri dari Peter Quill alias Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon, dan Groot. Awalnya saling membenci satu sama lain karena sebuah kesalahpahaman, lima orang ini akhirnya harus bersatu demi melawan berbagai ancaman makhluk luar angkasa yang bertekad menguasai jagat raya.

Kini sudah mendapat dua film layar lebar, para Guardians akan kembali dengan film ke-tiga di tahun 2023. Sayangnya, James Gunn selaku sutradara baru-baru ini mengungkap bahwa Ia akan membubarkan tim superhero ini setelahnya.

“Film ini merupakan akhir perjalanan kami, terakhir kalinya orang-orang akan melihat tim Guardians yang aku bentuk,” ucapnya dilansir dari ScreenRant, Jumat (28/1/2022), “aku hanya ingin menciptakan kisah penutup yang berhak mereka dapatkan. Aku akan berikan yang terbaik.”

Menjadi proyek andalan James Gunn di jagat MCU, Guardians of the Galaxy memang sudah sejak lama direncanakan sebagai trilogi saja. Ke depannya, kata James, para fans film Marvel akan bertemu tim Guardians baru dengan anggota yang berbeda; kemungkinan besar diperkenalkan di akhir film Guardians of the Galaxy Vol. 3 nanti.

Mengetahui Marvel Studios selalu menyimpan rahasia rapat-rapat, masih belum banyak detail plot yang tersedia untuk film ini. Akan kembali dibintangi Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper, dan Vin Diesel, film ke-tiga yang akan tayang Mei 2023 ini juga akan menampilkan Will Poulter yang debut sebagai Adam Warlock di jagat MCU.

(aln)