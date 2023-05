JAKARTA - Disney resmi merilis film Marvel Cinematic Universe (MCU) terbaru, Guardians of the Galaxy Vol 3 pada 3 Mei 2023. Film tersebut menjadi sekuel terakhir trilogi film tentang petualangan para penjaga luar angkasa ini.

Film ini kembali dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, juga menampilkan Vin Diesel sebagai Groot dan Bradley Cooper sebagai Rocket, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter dan Maria Bakalova.

Dalam Guardians of the Galaxy Vol. 3, kelompok superhero penjaga luar angkasa ini hidup di Knowhere. Tapi tidak lama kemudian hidup mereka dikacaukan oleh masa lalu Rocket yang tiba-tiba hadir.

Peter Quill, yang masih berduka karena kehilangan Gamora, harus membawa timnya dalam misi berbahaya untuk menyelamatkan hidup Rocket. Misi tersebut melibatkan kekompakan tim dan perjuangan mereka yang cukup menguras air mata.

Seperti dua film terdahulunya, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ini kembali dikemas dengan bumbu komedi yang menggelitik. Meski banyak momen mengharukan, penonton tetap dibuat terkekeh dengan kocaknya aksi para penjaga luar angkasa ini.

Selain itu, film ini juga menjadi debut perdana sosok Gamora dengan ingatan barunya, setelah memori lamanya dihilangkan Thanos dalam film Avengers: Infinity War. Karakter Gamora dalam film ini pun memberikan kesan tersendiri, karena tampil dengan sifat yang jauh berbeda dari karakter sebelumnya.

Tak lupa, film ditutup dengan momen perpisahan yang mengharu biru, namun tetap dikemas dengan porsi dan adegan para karakter yang pas.

Guardians of The Galaxy Vol.3 juga menghadirkan karakter-karakter baru seperti Chukwudi Iwuji, yang akan berperan sebagai penjahat The High Evolutionary; dan Will Poulter yang akan membawa karakter komik Adam Warlock ke dalam Marvel Cinematic Universe untuk pertama kalinya.

Walaupun banyak perubahan dalam kehidupan para Guardians, satu hal yang tetap konsisten ialah kompleksitas sebuah keluarga. Dari film-film sebelumnya, kita melihat bagaimana para Guardians saling menyayangi, berselisih, berjuang bersama, hingga akhirnya menjadi sebuah keluarga yang dibentuk dan dapat dirasakan oleh seluruh penonton.