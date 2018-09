LOS ANGELES – Marvel Studios saat ini masih mencari sosok sutradara pengganti James Gunn untuk menukangi film Guardians of the Galaxy Vol. 3. Beberapa nama sudah masuk radar pencarian Marvel, termasuk Bradley Cooper yang baru saja menjalani debut sutradaranya lewat A Star Is Born.

Kesuksesan A Star Is Born ini membuat Bradley masuk dalam daftar calon pengganti James Gunn. Apalagi dirinya selama ini bertugas mengisi suara Rocket Racoon. Dianggap sudah tahu dapur belakang Guardians, maka Bradley pun dianggap cocok menggantikan James.

“Masuk menjadi sutradara? Aku tidak pernah bisa menyutradarai apa pun yang tidak aku tulis sendiri. Tidak, aku tidak pernah bisa menyutradarai apa pun yang tidak aku tulis,” tegasnya saat ditanya soal hal itu.

Melihat jawaban tegas itu, pencarian sutradara Guardians of the Galaxy Vol. 3 pun sepertinya akan terus berlanjut. Disney dan Marvel bahkan sampai menunda proses produksi karena belum menemukan sosok yang pas untuk melanjutkan petualangan para Guardians.

Persoalan lain dari film ini adalah apakah Disney dan Marvel akan tetap menggunakan naskah skenario yang telah ditulis oleh James. Seperti diketahui, James Gunn sudah menyelesaikan skenario ketiga GotG sebelum akhirnya dipecat karena twit lamanya.

Dari keterangan sang adik,Sean Gunn, probabilitas Disney dan Marvel menggunakan skenario James masih ada. Semuanya tergantung dengan siapa sutradara yang akhirnya akan ditunjuk menggarap film tersebut.

“Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan Guardians 3. Aku tahu bahwa Disney masih ingin membuat film itu. Aku tahu bahwa mereka masih tertarik menggunakan skenario yang ditulis kakakku. Sayangnya situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi semuanya,” kata Sean seperti dikutip Comicbook, Jumat (28/9/2018).

Masa depan pasukan Guardians sendiri masih menjadi misteri bagi para pencinta Marvel. Seperti diketahui, beberapa Avengers mati di tangan Thanos dalam pertempuran Infinity War.

(ady)