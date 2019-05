SEOUL - Setelah 15 hari menyelesaikan tugas wajib militer, aktor Ji Chang Wook mulai kembali disibukkan dengan kegiatan keartisannya. Terkini, dia akan menjadi bintang tamu dalam program The Fishermen and the City.

Kabar tersebut diumumkan Channel A sebagai stasiun TV yang menyiarkan program tersebut, pada hari ini (13/5/2019). Ini akan menjadi program variety show perdana Ji Chang Wook dalam 2 tahun terakhir.

Baca juga: Billy Syahputra Belum Yakin Bisa Nikahi Elvia Carolline

Tak hanya itu, Ji Chang Wook juga dipastikan akan reuni dengan aktor senior Lee Deok Hwa dalam The Fisherman and the City. Seperti diketahui, keduanya sempat berperan sebagai ayah dan anak dalam drama komedi romantis, Suspicious Partner.

Lewat variety show tersebut, Ji Chang Wook akan mempertontonkan kemampuannya dalam memancing. Dimulai sejak 7 September 2017, The Fisherman and the City merupakan program hiburan memancing yang dipandu oleh Lee Deok Hwa, Lee Kyung Kyu, dan komedian Jang Do Yeon.

Dalam setiap episode, ketiga host tersebut akan menjamu para bintang tamu yang memiliki hobi memancing. Sebelum Ji Chang Wook, sederet selebriti Korea Selatan seperti Choo Sung Hoon, Yang Se Chan, dan penyanyi Eun Ji Won, pernah tampil dalam program ini.

Baca juga: Ji Chang Wook Pilih Melt Me sebagai Proyek Comeback Setelah Wamil

Sementara itu, Ji Chang Wook juga memastikan akan comeback berakting di layar kaca lewat drama Melt Me. Sejauh ini, tvN masih mendekati aktris Won Jin Ah untuk menjadi lawan main sang aktor dalam drama tersebut.

Meski belum ada jadwal tayang pasti, namun drama baru Ji Chang Wook tersebut digadang-gadang tayang pada semester II 2019. Sedangkan The Fishermen and the City mengudara setiap hari Kamis, pukul 23.00 KST (21.00 WIB).*

(SIS)