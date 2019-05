JAKARTA - Film Film animasi Bilal: A New Breed of Hero tayang di Indonesia. Film garapan rumah produksi Barajoun Entertainment, perusahaan film asal Uni Emirat Arab (UEA) mengadaptasi kisah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Bilal Bin Rabah.

Film ini bercerita seorang anak berkulit hitam bernama Bilal. Nasib kurang beruntung dialami keluarganya ketika rumahnya diserang kaum penyembah berhala. Bilal kecil harus merasakan pahitnya hidup ketika melihat sang ibu mati di tangan pasukan penyembah berhala.

Bilal kemudian harus menjadi hamba sahaya bersama adiknya, Ghufaira. Bilal menghabiskan waktu hingga dewasa melayani sang tuan, Umayyah ibn Khalaf yang keji, beringas yang merupakan pemimpin kaum penyembah berhala.

Sejak kecil, Bilal selalu termotivasi menjadi untuk menjadi seorang kesatria. Satu nasihat sang ibu yang selalu ia kenang, bahwa seorang yang berjiwa besar dan kesatria adalah manusia yang bisa melepaskan belenggu. Bukan belenggu rantai yang mengikat tangan dan kaki, tetapi melepas belenggu di hati yakni dendam dan pemarah.

Sejak kecil, Bilal selalu mempertanyakan eksistensi berhala yang ada di lingkungan Mekkah. Sistem kehidupan sosial Mekkah kala itu membuatnya tak yakin dengan berhala yang dipuja oleh masyarakat, karena hanya menguntungkan kaum kaya raya dan menindas mayarakat kecil dan hamba sahaya seperti dirinya. Ia pun mencari siapa Tuhan Yang Maha Esa.

Setelah bertemu dengan pembawa pesan kedamaian yang membawa agama Tuhan Yang Maha Esa, Bilal pun makin yakin dengan mimpinya menjadi manusia merdeka. Untuk menjadi manusia merdeka, banyak perjuangan yang dilalui, namun karena yakin dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, Bilal pun kuat menghadapinya.

Film Animasi Bilal: A New Breed of Hero begitu memanjakan mata. Cerita yang kuat karena diadaptasi dari cerita Bilal Bin Rabah sangat relevan untuk ditonton di bulan Ramadan bersama keluarga. Beberapa scene pun berhasil membuat mata berkaca-kaca melihat perjuangan dan pertempuran Bilal untuk menjadi manusia merdeka bahkan puncaknya menjadi orang spesial yakni orang pertama yang melantunkan azan di atas Kakbah.

Film Bilal: A New Breed of Hero disutradarai oleh Khurram H. Alavi dan Ayman Jamal. Film ini dibintangi oleh Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian McShane, China Anne McClain, Jacob Latimore, Thomas Ian Nicholas, Fred Tatasciore dan Michael Gross.

Film Bilal: A New Breed of Hero tayang di CGV dan Cinemaxx di Indonesia mulai tanggal 15 Mei 2019.

”Kami bekerja keras, bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi juga untuk kemajuan film Indonesia. Kami juga akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan film internsional untuk menghadirkan fillm-film terbaik di Indonesia,” ungkap Frederica, Produser Falcon Picture yang membawa film ini ke Indonesia dalam rilis yang diterima Okezone.

(aln)