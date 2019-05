JAKARTA - Film animasi Bilal: A New Breed of Hero karya rumah produksi Barajoun Entertainment, perusahaan film asal Uni Emirat Arab (UEA) sempat menjadi perbincangan beberapa waktu lalu. Film ini akan mengangkat kisah sahabat Nabi Muhammad SAW, Bilal Bin Rabah.

Jelang Ramadan yang tinggal menghitung hari, Falcon Pictures membawa film ini untuk tayang di Indonesia. Produser Falcon Pictures, Frederica menjelaskan menghadirkan film Bilal sebagai upaya untuk menghadirkan film berkualitas di Indonesia.

”Kami bekerja keras, bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi juga untuk kemajuan film Indonesia. Kami juga akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan film Internsional untuk menghadirkan fillm-film terbaik di Indonesia,” ungkap Frederica dalam rilis yang diterima Okezone.

Film Bilal: A New Breed of Hero disutradarai oleh Khurram H. Alavi dan Ayman Jamal. Film ini dibintangi oleh Adewale Akinnuoye-Agbaje, Ian McShane, China Anne McClain, Jacob Latimore, Thomas Ian Nicholas, Fred Tatasciore dan Michael Gross.

Film ini bercerita tentang seorang Bilal kecil yang sudah bermimpi menjadi seorang pahlawan. Masa kecil yang suram ketika ibundanya dibunuh menjadi motivasi besar Bilal untuk menjadi pahlawan.

Film Bilal: A New Breed of Hero tayang di CGV dan Cinemaxx di Indonesia pada tanggal 15 Mei 2019.

(aln)