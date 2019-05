JAKARTA – Perasaan bahagia kini tengah menyelimuti keluarga Tya Arifin. Pasalnya, pemain film Preman Pensiun ini baru saja melahirkan buah hati keduanya dari pernikahan dengan Asyraf Khalid, Kamis (9/5/2019).

Kabar bahagia tersebut pertama kali dibagikan oleh suami Tya Arifin, Asyraf melalui unggahannya di Instagram. Dalam sebuah foto, Asyraf memperlihatkan kebersamaannya dengan Tya beserta buah hati yang baru saja dilahirkan.

“Alhamdulillah, @tyaarifinnw has safely given birth to our 2nd baby (Alhamdulillah, @tyaarifinnw telah melahirkan bayi kedua kami dengan selamat),” tulis Asyraf yang juga putra sambung penyanyi Siti Nurhaliza itu mengawali keterangan dalam foto tersebut.

Asyraf juga mengabarkan bahwa bayi yang dilahirkan pada pukul 09.21 waktu Malaysia itu berjenis kelamin perempuan. Serangkaian nama indah sudah dipilih pasangan orangtua ini untuk putri tercinta mereka.

“Bayi perempuan hari ini pukul 9.21 pagi. Puji Tuhan. Selamat datang di dunia bayi Azzahra Jiwa Asyraf @azzahrajiwaasyraf,” pungkasnya.

Senada dengan sang suami, Tya juga turut membagikan kabar bahagia tersebut. Dia memperlihatkan fotonya yang tengah berbaring sembari memeluk bayi mungilnya.

“Alhamdulillah syukur Ya Allah, Assalamualaikum Azzahra Jiwa binti Muhammad Asyraf @azzahrajiwaasyraf 🙏🏻,” tulis Tya.

Sebelumnya, Tya dan Asyraf sudah dikaruniai seorang buah hati berjenis kelamin laki-laki. Putra sulung mereka yang bernama Arif Jiwa Asyraf itu kini berusia 2 tahun. Tya Arifin resmi dipersunting oleh Asyraf Khalid pada 1 November 2015. Pernikahan mereka dilangsungkan di Malaysia, negara asal Asyraf.

Dengan dipersunting oleh Asyraf Khalid, Tya Arifin pun secara resmi menjadi menantu penyanyi asal Malaysia Siti Nurhaliza. Hal itu lantaran Asyraf Khalid sendiri merupakan putra sambung pelantun lagu Bukan Cinta Biasa tersebut.

