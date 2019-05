BEIJING - Pada Kamis sore (2/5/2019), Avengers: Endgame membukukan rekor baru di China. Proyek arahan Russo Brothers itu sukses menembus pendapatan sebesar USD500 juta (Rp7,11 triliun), setelah tayang selama 8 hari. (USD=Rp14.200)

Dengan hasil tersebut, maka Avengers: Endgame yang mendominasi 85 persen market share China itu, sukses ‘mencuri’ mahkota The Fate of the Furious sebagai film asing tersukses. Saat dirilis pada 2017, The Fate of the Furious menghasilkan USD393 juta (Rp5,6 triliun) di China.

Berdasarkan laporan media lokal yang dikutip dari Variety, film Avengers: Endgame telah memecahkan 22 rekor box office China. Endgame adalah film dengan penjualan tiket pre-sales tertinggi di China, mencapai USD92 juta (Rp1,31 triliun).

Selain itu, Avengers: Endgame juga tercatat sebagai film dengan penjualan tiket screening midnight terbesar yang mencapai USD28 juta (Rp398,7 miliar) dan pendapatan tiket single-day tertinggi sebesar USD82 juta (Rp1,16 triliun). Rekor lainnya adalah film box office dengan penjualan tiket single-week tertinggi yang mencapai USD386 juta (Rp5,49 triliun).

Film Avengers: Endgame diperkirakan akan menghasilkan USD625 juta (Rp8,89 triliun) di China, lebih tinggi USD100 juta dari target awal. Apabila tercapai, maka Endgame akan menjadi film terlaris ketiga di China, di belakang The Wandering Earth yang membukukan USD691 juta (Rp9,83 triliun).

Selain Avengers, Scarlett Johansson juga menjadi aktris berpendapatan tertinggi dalam sejarah perfilman China. Maoyan, platform penjualan tiket daring mengungkapkan sebagian besar film-film yang dibintangi si Black Widow selalu mampu menarik perhatian penonton.

Selain Avengers Saga, beberapa film Scarlett Johansson lainnya juga selalu laris manis di China. Film Isle of Dogs, Ghost in the Shell, Sing, The Jungle Book, dan Lucy adalah beberapa di antaranya.*

(SIS)