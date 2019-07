LOS ANGELES - Harry Potter dan Avengers merupakan dua dunia yang berbeda. Tapi, siapa sangka jika ternyata ada pengaruh Harry Potter dalam cerita Avengers: Endgame.

Baca Juga: 4 Alasan Kenapa Bonus Adegan dalam Avengers: Endgame Buat Fans Murka

Fakta ini diungkap sendiri oleh penulis skenario Christopher Markus dan Stephen McFeely. Keduanya mengakui bahwa film ke-3 Harry Potter, yakni Prisoner of Azkaban berperan besar dalam konsep perjalanan waktu yang dilakukan para Avengers di Endgame.

"Aku benar-benar menyukai film ke-3 Harry Potter di bagian vas bunga yang pecah karena batu. Kalian tidak tahu mengapa dan adegan itu ok serta tidak mengalihkan fokusmu," kata McFeely seperti dikutip dari ComicBook, Kamis (25/7/2019).

"Lalu kemudian kalian dibawa kembali (ke adegan itu) dan kalian menyadari bahwa mereka (trio Harry Potter, Hermione dan Ron) melakukan itu pada diri mereka sendiri. Aku benar-benar menyukai itu," lanjutnya.

Sebelum terinspirasi dari konsep time travel Harry Potter, Christopher Markus dan Stephen McFeely menonton film-film lain yang juga mengusung genre perjalanan waktu. Tujuannya untuk mendapatkan inspirasi, namun tetap memberikan keunikan tersendiri pada adegan time travel para Avengers.

"Kami mundur dan menonton Back to the Future serta Back to the Future 2 lagi. Tapi kalian sudah bisa menebak mengapa kami melakukan itu kan?" tutur McFeely.

"Jika kita akan ingin kembali ke masa lalu dan mematuhi aturan time travel, katakanlah itu normal, tapi ini memperlihatkan bagaimana pentingnya Back to the Future. Semua berpikir itulah cara time travel bekerja karena itu adalah film yang bagus, mungkin terbagus di genre ini," jelas McFeely. Namun, Markus dan McFeely tak ingin membuat perjalanan waktu tim Avengers semudah membalikkan telapak tangan. Karena, ada banyak tragedi dan insiden dalam time travel tim Avengers, bahkan Captain America bertemu dengan Captain America (era 2012), sesuatu yang harusnya dihindari dalam hukum perjalanan waktu. Baca Juga: Makna Cairan Lengket dalam Video Kimi Hime yang Diblokir Kominfo "Cara itu akan membuat penyelesaian masalah mereka mudah. Mereka kembali ke masa lalu, menyelesaikan masalah, lalu kemudian waktu berubah dan tidak ada bencana. Kita perlu perjalanan ini menjadi hal terberat yang pernah dilakukan para Avengers," pungkas Markus.