LOS ANGELES - Bangtan Boys (BTS) kembali mencatatkan torehan emas di kancah musik internasional. Kali ini, boyband asuhan Big Hit Entertainment tersebut berjaya di ajang Billboard Music Awards (BBMA) 2019.

Baca Juga: Andre Taulany Dianggap Lecehkan 2 Ulama, Ustadz Adi Hidayat Beri Respons

Digelar pada Kamis (2/5/2019) pagi WIB atau Rabu (1/5/2019) malam waktu setempat, BTS dinobatkan sebagai yang terbaik untuk kategori Top Duo/Group. Tak tanggung-tanggung, BTS mengalahkan nama-nama besar dalam kemenangannya kali ini. Grup pelantun Boy with Luv itu menaklukkan Maroon 5, Imagine Dragons, Panic! At The Disco, serta Dan + Shay.

"Terima kasih Army (sebutan fans BTS)! Terima kasih, Billboard Music Awards. Aku masih tidak percaya kami di sini, di panggung ini bersama dengan artis-artis bagus. Semua ini terjadi karena hal kecil yang kami bagi bersama, BTS dan Army," kata RM dalam winning speech-nya.

Dalam lanjutan pidatonya, pemilik nama asli Kim Namjoon itu mengatakan bahwa grupnya masih lah BTS yang dulu. Fakta bahwa mereka telah berhasil menjamah pasar musik internasional tidak membuat BTS berubah.

"Kami masih lah anak-anak yang sama dari enam tahun lalu. Kami masih memiliki mimpi yang sama, ketakutan yang sama, dan kami masih akan memiliki pemikiran yang sama. Mari bermimpi yang terbaik bersama. Terima kasih. I love you all," lanjut RM.

Top Duo/Group Award bukanlah satu-satunya kategori yang dimenangkan BTS di ajang Billboard Music Awards 2019. Dalam ajang yang dihelat di MGM Garden Arena, Las Vegas itu, BTS juga memboyong trofi Top Social Artist.

Baca Juga: Disinggung soal Wamil, Ini Jawaban BTS

Ini merupakan trofi Top Social Artist ke-3 BTS di Billboard Music Awards. Pada 2018 dan 2017, grup berisi tujuh member itu sudah memenangkan trofi penghargaan kategori ini. Congratulation, boys!

(LID)