HOME CELEBRITY MUSIK

Daftar Lengkap Nominasi Billboard Music Awards 2024, Ada 8 Artis K-Pop

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Selasa, 26 November 2024 |12:59 WIB
Daftar Lengkap Nominasi Billboard Music Awards 2024, Ada 8 Artis K-Pop
Daftar Lengkap Nominasi Billboard Music Awards 2024, Ada 8 Artis K-Pop. (Foto: BigHit Entertainment)
A
A
A

LOS ANGELES - Billboard Music Awards 2024 resmi mengumumkan daftar lengkap nominasinya. Tahun ini, Zach Bryan mendominasi dengan 18 nominasi. 

Dia dibayang-bayangi Taylor Swift dengan 16 kategori, Morgan Wallen dengan 15 kategori dan Sabrina Carpenter dengan sembilan kategori. Dipandu aktor dan komedian Michelle Buteau, Billboard Music Awards akan ditayangkan langsung oleh Fox, pada 12 Desember 2024, pukul 20.00 ET.

Daftar Lengkap Nominasi Billboar Music Awards 2024.

1.Top Artist

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Drake

Taylor Swift

Morgan Wallen

2.Top New Artist

Benson Boone

Tommy Richman

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

3.Top Male Artist

Zach Bryan

Luke Combs

Drake

Post Malone

Morgan Wallen

4.Top Female Artist

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Chappell Roan

Taylor Swift

SZA

5.Top Duo/Group

Blink-182

Coldplay

Fuerza Regida 

Linkin Park

Stray Kids

6.Top Billboard 200 Artist

Zach Bryan

Drake

Taylor Swift

SZA

Morgan Wallen

7.Top Hot 100 Artist

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Taylor Swift

Morgan Wallen

8.Top Hot 100 Songwriter

Amy Allen

Jack Antonoff

Zach Bryan

Kendrick Lamar

Taylor Swift

9.Top Hot 100 Producer 

Jack Antonoff

Zach Bryan

Daniel Nigro

Finneas O’Connell

Taylor Swift

10.Top Streaming Songs Artist

Zach Bryan

Sabrina Carpenter

Kendrick Lamar

Taylor Swift

Morgan Wallen

11.Top Radio Songs Artist

Sabrina Carpenter

Doja Cat

Taylor Swift

SZA

Morgan Wallen

12.Top Song Sales Artist

Jelly Roll

Jung Kook 

Shaboozey

Taylor Swift

Teddy Swims

13.Top Billboard Global 200 Artist

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

The Weeknd

14.Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist

Sabrina Carpenter

Billie Eilish

Ariana Grande

Taylor Swift

The Weeknd

15.Top R&B Artist

Brent Faiyaz

Tommy Richman

SZA

Tyla

The Weeknd

16.Top R&B Male Artist

Brent Faiyaz

Tommy Richman

The Weeknd 

17.Top R&B Female Artist

Muni Long

SZA

Tyla

18.Top R&B Touring Artist

Chris Brown

Bruno Mars

Usher

19.Top Rap Artist

Drake

Future

Kendrick Lamar

Metro Boomin

Travis Scott

20.Top Rap Male Artist

Drake

Kendrick Lamar

Travis Scott

21.Top Rap Female Artist

Doja Cat

GloRilla

Nicki Minaj

22.Top Rap Touring Artist

Nicki Minaj

Travis Scott

$uicideboy$

23.Top Country Artist

Zach Bryan

Luke Combs

Post Malone

Chris Stapleton

Morgan Wallen

24.Top Country Male Artist

Zach Bryan

Luke Combs

Morgan Wallen

25.Top Country Female Artist

Beyoncé

Megan Moroney

Lainey Wilson

 

