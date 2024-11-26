LOS ANGELES - Billboard Music Awards 2024 resmi mengumumkan daftar lengkap nominasinya. Tahun ini, Zach Bryan mendominasi dengan 18 nominasi.
Dia dibayang-bayangi Taylor Swift dengan 16 kategori, Morgan Wallen dengan 15 kategori dan Sabrina Carpenter dengan sembilan kategori. Dipandu aktor dan komedian Michelle Buteau, Billboard Music Awards akan ditayangkan langsung oleh Fox, pada 12 Desember 2024, pukul 20.00 ET.
Daftar Lengkap Nominasi Billboar Music Awards 2024.
1.Top Artist
Zach Bryan
Sabrina Carpenter
Drake
Taylor Swift
Morgan Wallen
2.Top New Artist
Benson Boone
Tommy Richman
Chappell Roan
Shaboozey
Teddy Swims
3.Top Male Artist
Zach Bryan
Luke Combs
Drake
Post Malone
Morgan Wallen
4.Top Female Artist
Sabrina Carpenter
Billie Eilish
Chappell Roan
Taylor Swift
SZA
5.Top Duo/Group
Blink-182
Coldplay
Fuerza Regida
Linkin Park
Stray Kids
6.Top Billboard 200 Artist
Zach Bryan
Drake
Taylor Swift
SZA
Morgan Wallen
7.Top Hot 100 Artist
Zach Bryan
Sabrina Carpenter
Billie Eilish
Taylor Swift
Morgan Wallen
8.Top Hot 100 Songwriter
Amy Allen
Jack Antonoff
Zach Bryan
Kendrick Lamar
Taylor Swift
9.Top Hot 100 Producer
Jack Antonoff
Zach Bryan
Daniel Nigro
Finneas O’Connell
Taylor Swift
10.Top Streaming Songs Artist
Zach Bryan
Sabrina Carpenter
Kendrick Lamar
Taylor Swift
Morgan Wallen
11.Top Radio Songs Artist
Sabrina Carpenter
Doja Cat
Taylor Swift
SZA
Morgan Wallen
12.Top Song Sales Artist
Jelly Roll
Jung Kook
Shaboozey
Taylor Swift
Teddy Swims
13.Top Billboard Global 200 Artist
Sabrina Carpenter
Billie Eilish
Ariana Grande
Taylor Swift
The Weeknd
14.Top Billboard Global (Excl. U.S.) Artist
Sabrina Carpenter
Billie Eilish
Ariana Grande
Taylor Swift
The Weeknd
15.Top R&B Artist
Brent Faiyaz
Tommy Richman
SZA
Tyla
The Weeknd
16.Top R&B Male Artist
Brent Faiyaz
Tommy Richman
The Weeknd
17.Top R&B Female Artist
Muni Long
SZA
Tyla
18.Top R&B Touring Artist
Chris Brown
Bruno Mars
Usher
19.Top Rap Artist
Drake
Future
Kendrick Lamar
Metro Boomin
Travis Scott
20.Top Rap Male Artist
Drake
Kendrick Lamar
Travis Scott
21.Top Rap Female Artist
Doja Cat
GloRilla
Nicki Minaj
22.Top Rap Touring Artist
Nicki Minaj
Travis Scott
$uicideboy$
23.Top Country Artist
Zach Bryan
Luke Combs
Post Malone
Chris Stapleton
Morgan Wallen
24.Top Country Male Artist
Zach Bryan
Luke Combs
Morgan Wallen
25.Top Country Female Artist
Beyoncé
Megan Moroney
Lainey Wilson