JAKARTA – Avengers: Endgame digadang-gadang sebagai film penutup bagi Phase 3 Marvel Cinematic Universe. Setelah berlangsung selama 11 tahun dan 22 film, Endgame menjadi sebuah portal penutup Phase 3 yang cukup indah, bukan?

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah bagaimana masa depan Marvel Cinematic Universe setelah Endgame dirilis?

Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, masih merahasiakan bagaimana masa depan dari dunia sinematik yang dibangunnya. Apalagi pada film Avengers: Endgame para penonton tidak disuguhkan post-credit layaknya semua film MCU sebelumnya.

“Seperti yang sudah kami lakukan bertahun-tahun, kami tidak akan mengumumkan apapun setelah Endgame dan Spider-Man: Far From Home,” kata Feige dalam sebuah sesi wawancara.

Sampai berita ini diturunkan, belum ada kepastian lebih lanjut seperti apa kelanjutan masa depan dari Marvel Cinematic Universe. Akan tetapi, Marvel Studios setidaknya telah mengambil sembilan tanggal perilisan untuk filmnya hingga 29 Juli 2022, yakni:

- 1 Mei 2020

- 31 Juli 2020

- 6 November 2020

- 12 Februari 2021

- 5 November 2021

- 18 Februari 2022

- 6 Mei 2022

- 29 Juli 2022

Dengan berderetnya tanggal perilisan tersebut, para pecinta Marvel bisa membuat teori apa saja tentang film apa yang akan dirilis setelah Spider-Man: Far From Home. Jadwal-jadwal tersebut tentunya di luar dari semua film X-Men atau spinoff dari Spider-Man.

Lantas apa saja film yang dapat dinantikan penggemar pasca Endgame? Berikut sedikit rangkuman Okezone.

1. Spider-Man: Far From Home

Perjalanan Peter Parker dalam masa kuliah rupanya bukan awal dari Phase 4 Marvel Cinematic Universe. Hal ini cukup mengejutkan karena cerita yang dibangun akan mengambil setting waktu setelah pertempuran di Avengers: Endgame. Sayangnya, pernyataan bahwa Spider-Man: Far From Home adalah akhir dari Phase 3 Marvel Cinematic Universe dilontarkan langsung oleh Kevin Feige saat promo Endgame di Shanghai, China.

Ketika ditanya di mana sebenarnya letak Spider-Man: Far From berada, Feige secara mengejutkan mengatakan bahwa ekor terakhir Phase 3 ada di Manusia Laba-laba.

“Itu adalah akhir dari fase ketiga. Anda adalah orang pertama yang aku beri tahu,” kata Feige.

Sejauh ini, Spider-Man memang menjadi satu-satunya film MCU yang sudah mengantongi jadwal perilisan. Film ini akan tayang pada tanggal 2 Juli 2019.

2. Black Widow

Sejak The Avengers dirilis pada 2012 silam, para penggemar mempertanyakan kapan film Black Widow akan dibuat oleh Marvel. Ia menjadi pahlawan super perempuan pertama yang diperkenalkan, sehingga tak heran jika sosoknya layak untuk diangkat ke dalam sebuah stand-alone movie.

Sayangnya, Black Widow selalu menjadi bayang-bayang karena pada kenyataannya Marvel justru merilis Captain Marvel sebagai film superhero perempuan perdananya.

Pada bulan Juli 2018, Marvel menyeleksi 60 sutradara perempuan untuk menggarap proyek film solo Black Widow. Nama Cate Shortland akhirnya dipilih sebagai sutradara. Black Widow kabarnya sudah mulai memasuki tahap pre-production namun belum ada kabar lanjutan dari proyek ini.

Jika Anda telah menyaksikan film Avengers: Endgame, Anda pasti akan menjadi kebingungan apakah Marvel benar-benar akan mengangkat film ini atau tidak. Seandainya film ini benar diproduksi, Natasha Romanoff seharusnya menjadi film pertama MCU pada tahun 2020.

3. Black Panther 2

Black Panther mencuri perhatian dunia ketika mewarnai perhelatan akbar Academy Awards 2019. Kisah raja Wakanda tersebut bahkan berhasil membawa pulang tiga Oscar, yakni Best Original Score, Best Costume Design, dan Best Production Design. Selain menjadi sebuah fenomena budaya, Black Panther juga menyumbang begitu banyak Dollar untuk MCU.

Fakta-fakta di atas tentu menjadi acuan kuat mengapa Black Panther akan kembali diangkat ke layar lebar. Sejauh ini, informasi yang beredar hanya Ryan Coogler akan kembali duduk di kursi sutradara tanpa tahu kapan film ini akan dirilis.

4. Shang-Chi

Sukses merangkul kaum kulit hitam lewat Black Panther, sukses mengambil hati para perempuan dengan Captain Marvel, Marvel kini mengarahkan pandangan mereka ke pasar Asia. Demi mengamankan pasar Asia, Marvel pun bersiap merilis film superhero dengan karakter Asia pertama mereka.

Tokoh Shang-Chi kabarnya akan diangkat ke layar lebar dan menjadi tumpuan harapan mereka di pasar Asia. Dave Callaham telah ditunjuk untuk menulis naskah skenario untuk film ini. Destin Daniel Cretton bahkan telah ditetapkan sebagai sutradara untuk menangani proyek ini.

Shang-Chi adalah seorang ahli martial arts tanpa kekuatan super. Namun ia sangat pandai dalam bela diri dan menghajar orang-orang jahat. Latihan bertahun-tahun yang ia jalani akhirnya membuatnya memiliki kemampuan untuk menghindari peluru, fokus dalam mendengarkan suara, dan memiliki refleks yang sangat cepat.

5. Doctor Strange 2

Kelanjutan kisah Doctor Strange terdengar sedikit lambat dari film superhero Marvel lainnya. Masa depan si penjaga dimensi waktu ini menjadi tanda tanya selama bertahun-tahun.

Namun Doctor Strange dipastikan akan mendapat jatah sekuelnya. Scott Derrickson akan kembali menjadi sutradara dengan Benedict Cumberbatch dan Benedict Wong menjadi tokoh utama di filmnya nanti. Film ini kabarnya akan memulai proses produksi pada musim panas 2020 dan diperkirakan tayang pada Mei 2021.

6. Guardians of the Galaxy Vol. 3

Sesungguhnya Guardians of the Galaxy (GotG) Vol. 3 adalah film yang sudah paling siap dirilis oleh Marvel setelah Avengers: Infinity War. Drama tiba-tiba terjadi ketika Disney memecat sang penulis sekaligus sutradara, James Gunn, akibat cuitannya di masa lalu. Padahal saat itu naskah skenario pasukan penjaga ruang angkasa sudah rampung dan tinggal menunggu proses produksi.

Pada bulan Agustus 2018, Marvel pun mengumumkan bahwa GotG 3 ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Masa depan Peter Quill dkk akhirnya menjadi cerah kembali setelah Disney mengajak Gunn masuk kembali sebagai penulis dan sutradara film ini.