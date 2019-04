PARIS - Gereja Katedral Notre Dame rusak berat akibat dilalap si jago merah pada 15 April 2019. Api diketahui terlebih dahulu membakar tiang penyangga berbahan kayu pada gereja ikonik tersebut sebelum akhirnya menyebar ke puncak menara.

The New York Times mengabarkan bahwa puncak menara Notre Dame akhirnya roboh sekitar 1 jam setelah kebakaran terjadi. Sekitar 400 tenaga pemadam kebakaran diturunkan untuk menjinakkan api dan tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

Terkait insiden tersebut, sederet pesohor Hollywood mengungkapkan keprihatinan dan duka mereka lewat media sosial. Penyanyi Anggun C. Sasmi misalnya, mengunggah foto dan video kebakaran yang menimpa gereja yang pertama kali dibangun pada 1163 tersebut.

“Quel drame, quelle tristesse... #NotreDame un des symboles emblématiques de la France brûle. Mon cœur est brisé 💔 (Drama yang luar biasa menyedihkan. #NotreDame, salah satu simbol Perancis itu terbakar. Hatiku hancur 💔),” tulis Anggun dalam unggahannya.

Lewat Twitter, penyanyi Camila Cabello menuliskan, “Hatiku hancur melihat kebakaran di Notre Dame. Aku tak akan bisa melupakan momen pertama berjalan di dalam gereja itu dan mengagumi keindahannya saat mengunjungi Paris.”

Di lain pihak, penyanyi Ellie Goulding membagikan video detik-detik saat puncak menara Gereja Katedral Notre Dame runtuh. Dalam cuitannya, pelantun Burn tersebut menuliskan, “Sangat sedih dengan kejadian ini. Terlalu banyak kehilangan dalam waktu singkat. Aku berdoa (sesuatu yang jarang aku lakukan) agar kebakaran bisa segera ditangani. Ini sangat memprihatinkan.”

Sementara itu aktor Beauty and The Beast, Luke Evans, mengungkapkan keterkejutannya dengan insiden tersebut setelah menontonnya lewat televisi. “Katedral #NotreDame kebakaran dan kita melihat dunia kehilangan bangunan bersejarah berusia 850 tahun. Bangunan ikonik dan indah peninggalan budaya dunia. Sungguh kehilangan yang sangat besar,” ungkapnya.

Sementara penyanyi tenor Josh Groban berkicau, “Melihat kebakaran Notre Dame sungguh sangat menyedihkan. Mengirimkan cinta untuk masyarakat Perancis dan berharap mereka bisa menangani api di gereja tersebut. Notre Dame telah bertahan selama ini dan ia akan tetap bertahan.”*

