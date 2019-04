SEOUL - KBS resmi merilis stills perdana drama terbaru mereka, One and Only Love, pada Selasa (16/4/2019). Dalam stills tersebut terlihat aktris Shin Hye Sun dalam balutan terusan berwarna biru pekat dengan rok plisket dan atasan transparan.

Shin Hye Sun tampak anggun sambil memeragakan gerakan balet. Sang aktris memang berperan sebagai seorang balerina arogan bernama Lee Yeon Seo dalam drama tersebut.

Baca juga: Polisi Kantongi Bukti Baru, Seungri Segera Ditahan

Karakter Lee Yeon Seo digambarkan sebagai perempuan kaya yang terpaksa mengubur impiannya menjadi balerina setelah kehilangan penglihatan. “Shin Hye Sun hanyut dalam karakternya (sebagai Lee Yeon Seo) sejak hari pertama kami memulai syuting,” ujar perwakilan tim produksi One and Only Love seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (16/4/2019).

Drama ini memulai produksinya dengan menggelar pembacaan naskah perdana pada 18 Januari 2019. Kala itu, sesi tersebut dihadiri sutradara Lee Jung Seob dan penulis skenario Choi Yoon Kyo, bersama deretan para aktornya.

Dalam drama ini, Shin Hye Sun akan beradu akting dengan L INFINITE yang akan berperan sebagai malaikat Dan yang optimistis. Sementara Lee Dong Gun dipercaya untuk menghidupkan lakon Ji Kang Woo yang kharismatik.

Ji Kang Woo digambarkan sebagai art director di sebuah perusahaan balet. Dengan bakat seninya, dia sangat peka dalam menemukan penari berbakat. Sementara itu, mantan penari Kim Bo Mi akan berlakon sebagai Geum Nana, seorang balerina yang merasa terancam dengan kehadiran Lee Yeon Seo.

Baca juga: Dari Hadija, Ussy Sulistiawaty Berambisi Dirikan Rumah Produksi

Karakter lain yang juga memegang peranan penting dalam One and Only Love adalah Choi Young Ja yang diperankan oleh aktris Do Ji Won. Karakter ini digambarkan penuh ambisi dan mampu melakukan apapun demi kesuksesan perusahaan balet yang dipimpinnya.

Sementara itu, drama One and Only Love dijadwalkan tayang perdana KBS pada 15 Mei 2019.*

(SIS)